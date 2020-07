Corte autoriza enviar por correo píldoras para abortar en medio de la pandemia del COVID-19

Un juez de distrito de Estados Unidos dictaminó que la píldora abortiva, conocida como mifepristona, estará disponible para las mujeres que la requieran, sin necesidad de tener una visita al médico, durante la pandemia de coronavirus en curso, según lo reveló PBS.

El juez de distrito estadounidense Theodore Chuang, de Maryland, dijo en su decisión de 80 páginas, que debido al efecto de la pandemia en la limitación de los servicios en persona, las pacientes que buscan practicarse abortos, enfrentan un “obstáculo sustancial” para suspender sus embarazos, en una situación donde el tiempo es un asunto sensitivo.

“Particularmente, a la luz del tiempo limitado durante el cual debe ocurrir un aborto con medicamentos o cualquier aborto, tal violación del derecho al aborto constituiría un daño irreparable”, dijo el juez, de acuerdo con lo informado por PBS.

El argumento del obstáculo sustancial también fue un factor importante en el reciente veredicto de la Corte Suprema, que anuló el requisito de que los médicos que realizan abortos tengan privilegios de admisión hospitalaria, en otra victoria para los defensores del aborto.

More great news. Let's be clear: Medically unnecessary barriers on mifepristone most harm those who already face tremendous obstacles to accessing safe, legal abortion. This ruling is an important step to advance health equity as we continue to weather the COVID-19 pandemic. https://t.co/cm2GR1vVrD

— Alexis McGill Johnson (@alexismcgill) July 13, 2020