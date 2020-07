Coronavirus: medicina inhalada reduce el riesgo de la enfermedad grave en un 79%

View this post on Instagram

Nens i primavera, polen i asma. Qui més qui menys ha utilitzat algun d'aquets artilugis algun cop. L'asma primaveral és deguda a una reacció al.lèrgica al polen que provoca una inflamació dels bronquis, la qual dificulta el pas de l'aire i provoca dificultat respiratòria, tos i xiulets al pit. Hi ha molts aspectes que hem de cuidar per evitar que els nostres nens tinguin una crisi asmàtica per al.lèrgia al polen: 📌si els nivells de polen són molt alts, mantenir-se dins a casa. Ventilar al matí i desprès tancar finestres. 📌les activitats al aire lliure a primera hora del matí. 📌evitar sortir en dies molt secs, amb molt solt i aire. ☀️☀️📌no anar amb bicicleta ni amb moto 👉NO🚴‍♀️ 📌no estendre la roba al aire lliure. 📌es recomana posar filtres antipolen a l'aire acondicionat de casa i del cotxe 📌canviar-se de roba al arribar a casa 📌evitar atansar-se a les plantes a les q s'és al.lèrgic Si malgrat això no és suficient i els nostres fills tenen tos, hem d'utilitzar els inhaladors que us prescriu el vostre pediatra, que són broncodilatadors d'acció ràpida, -salbutamol- per tornar a obrir els bronquis que s'han estretit. El vostre pediatra us indicarà la pauta i si cal o no associar tractament antiinflamatori així com el tipus de càmera espaiadora adient a l'edat del nen. 📌📌📌 Quin sistema és millor, els aerosols o les càmeres espaiadores amb dispositius presuritzats???? Molts pares ens demanen tractament amb aerosol, la literatura conclou que "les càmeres espaiadores no son pitjors que els aerosols", motiu pel qual donat la comoditat que proporcionen i la senzillesa d'ús, s'haurien de considerar com a primera opció en el cas de bronquitis o broncospasme en nens sans!!!! 👉👉👉INFO IMPORTANT: 📌📌📌Per últim si aneu per una crisi d'asma dels vostres fills al CAP o a l'hospital…EMPORTEU-VOS SEMPRE LA CÀMERA DEL VOSTRE FILL!!!!! #asma #bronquitis #inhalador #salbutamol #camarainhalacion #niños