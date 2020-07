Amenazan de muerte a hombre con COVID-19 que estuvo en playa abarrotada: Corey Hannon pidió perdón

Un video de las playas de Fire Island, Nueva York, se hizo viral en Twitter esta semana, luego de mostrar que el sitio estaba a reventar durante el fin de semana festivo, con pocas señales de distanciamiento social ni uso de máscaras.

Mientras los números de coronavirus están aumentando en todo el país, las imagenes del popular lugar de vacaciones, ubicado frente a la costa sur de Long Island, a unas 60 millas al este de la ciudad de Nueva York, que fue el principal punto de la pandemia en Estados Unidos, molestaron al estar lleno de asistentes.

Y al tiempo que los usuarios de Twitter avergonzaron a todos los que visitaron Fire Island sin una máscara durante el fin de semana, un hombre, en particular, fue señalado de irresponsable y atacado en redes sociales por su comportamiento peligroso. Corey Hannon salió a las playas, mientras decía que estaba infectado intencionalmente con COVID-19.

So this guy has COVID sitting on the beach on fire island… great pic.twitter.com/q5CtUOXdbT — Logan Hardcore (@loganxhardcore) July 5, 2020

Hannon escribió en una historia de Instagram ya eliminada: “Quiero Kiki pero mi cuerpo dice, no todavía … pensé que el COVID se había ido”.

El ex asistente de vuelo y entrenador de 27 años, de Nueva York, detalló su batalla con el coronavirus en su página de Facebook antes de su viaje a Fire Island. El 30 de junio, escribió: “¡Al azar como el diablo, pero agradecido! 11:18 p.m. Día 7 y mi cuerpo ha decidido que se hace con COVID-19. Orando, me levanto mañana con este buen sentimiento y no es solo una provocación”.

Nooooo Fire Island gays! What are you doing?! Remember all them that got smacked down by Rona after that winter circuit party, y’all are just gonna drag that shit back to the city with you. pic.twitter.com/cYdC8AhQlY — Kade Boehme (@kaderadeNYC) July 5, 2020

El 3 de julio, Hannon compartió su lista de empaque de vacaciones en Facebook, que incluía brillo del cuerpo, pantalones cortos y nuevos speedos. “Todos listos para salir a la ciudad de Fired Island”.

El 4 de julio, Hannon comenzó a sentirse enfermo una vez más. Él escribió en Facebook, “Mier.. señorita Rona. Pensé que estaba curado”, con siete emojis de cara llorando.

Hannon publicó una “Disculpa” y su “Historia” en Facebook después de que se volvió viral … “No soy un asesino, no soy una mala persona”, dijo.

El domingo por la noche, después de que se volvió viral en las redes sociales, Hannon publicó en Facebook: “Aquí están mis disculpas, comentarios y mi historia”. A pesar de haber dicho anteriormente en Facebook que tenía COVID-19, ahora dice que nunca dio positivo. También publicó su línea de tiempo:

22 de junio: comienzo a sentirme enfermo

30 de junio: testeado por primera vez

3 de julio salí de mi departamento por primera vez

4 de julio fui a Fire Island (12 días después de mi primer síntoma)

*TODAVÍA ESPERANDO LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA Y NO HE SIDO POSITIVO PARA COVID ESTE DÍA*

Tengan una buena noche.

Hannon dijo en el video de 7 minutos: “Lamento la mala interpretación que retraté en mis redes sociales. Lamento el video que se publicó en mi historia”.

El joven agregó que el video en el que deseaba que todos tuvieran COVID nunca debería haber estado en su historia de Instagram. Dijo que fue enviado a su amigo como un mal chiste y que se grabó en pantalla y se compartió dentro de los 10 minutos posteriores a su publicación antes de eliminarlo.

“Lamento muchísimo que esto haya sucedido. Nunca saldría a infectar a la gente. Hice lo que pensé que era mi parte. Pido disculpas por haber salido quizás demasiado temprano. Una vez más, no puedo compensar la mala elección que hice. Nuevamente soy un ser humano, cometí un error”, dijo Hannon en el video de Facebook. “Lo siento sinceramente por eso”.

El hombre agregó que él y su médico suponen que tenía COVID-19, pero aún no ha recibido los resultados de su prueba. Hannon dijo que habló con su médico y le dijeron que no fuera al hospital o al consultorio del médico, porque podía transmitir el virus, a menos que sintiera que estaba “muriendo físicamente”.

Hannon dijo que el médico le pidió que se quedara en casa durante siete días, controlara sus síntomas y tomara Tylenol, se hidratara y descansara. Dijo que hizo exactamente lo que se le dijo, solo salió de su casa con una máscara y guantes puestos una vez para comprar suministros en una farmacia de Duane Reade.

Hannon luego salió de su casa el viernes 3 de julio y se bronceó en Nueva Jersey con una máscara y guantes. También se hizo la prueba de COVID-19 el 30 de junio, siete días después de que desaparecieron sus síntomas, pero el médico le dijo que no recibiría los resultados durante unos siete días adicionales.

“Nunca saldría maliciosamente a infectar a las personas”, dijo Hannon, quien reiteró: “No soy un asesino. Yo no soy una mala persona. He cometido muchos errores en mi vida y creo que he pagado el precio por ellos. Pido disculpas si crees que soy una mala persona por esto”.

En su video en Facebook el domingo, Hannon criticó a quienes lo acosaron.

“Esta cultura de cancelación que hemos creado tiene que terminar”, dijo Hannon. “Los mensajes que recibo, las amenazas de muerte, el despertar con reporteros afuera de mi casa. Ser perseguido, ser abucheado en un tren anoche, no está bien. No podemos decirle a la gente que vaya a suicidarse y tengo suerte de que soy muy fuerte y tengo una madre increíble que me ayuda a superar todo esto y puedo ser fuerte y no ir y quitarme la vida como algunos de ustedes me desean”, dijo el joven.

El 5 de julio, PJ McAteer, director gerente del Distrito Comercial de Fire Island Pines, emitió una declaración sobre los videos que se muestran desde su área durante el fin de semana festivo, y en particular condenó el comportamiento de Hannon.

Not this grown ass man having a meltdown because people are calling him out for being on a beach in Fire Island with COVID talmbout “I sat in my room and suffered for 8 days and now I’m celebrating” LMFAOOO WORMS FOR BRAINS pic.twitter.com/UVgMJ0Qsee — John Clyde (@johnclydenyc) July 5, 2020

McAteer escribió: “Quiero destacar los videos publicados por Corey Hannon. Nunca nos han enfermado tanto las acciones de una persona. Queremos hacer una declaración clara de que el Sr. Hannon ya no es bienvenido en ningún bar y restaurante en Fire Island Pines”.

Hannon respondió en Facebook: “si quieren decirme que estoy cancelado (…) no sabía que era algo para lo que teníamos tarjetas VIP… una vez más, siento haber cometido un error. Lamento haber salido e infectar a personas sin saberlo. Hice mi parte, me senté en una toalla solo, lejos de todos. Tenía una máscara todo el tiempo. Podría haberme quedado en casa y me disculpo por haber salido demasiado pronto”.

