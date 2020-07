Confirman que vacuna de COVID-19 no estará lista este año: ¿para cuándo?

View this post on Instagram

Ante la crisis sanitaria que está atravesando el país debido al coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones: – Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. – En caso de tener que salir de casa, usar tapabocas y permanecer a dos metros de distancia del resto de las personas. – Ventilá y desinfectá los espacios de tu casa. – Estornudá y tosé en el pliegue del codo. – Evitá tocarte la cara. Ante cualquier síntoma, aunque sean leve, comunicate con la línea 107 en CABA y la línea 148 en PBA.