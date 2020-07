Cheques de estímulo COVID-19 segunda ronda: ¿Habrá pagos este mes de Julio?

¿Habrá una segunda ronda de pagos de estímulo COVID-19 aprobada este mes? ¿Los estadounidenses recibirán otra ronda de cheques?

Parece posible que se apruebe una segunda ronda de pagos para el pueblo estadounidense en los próximos meses, pero esta aprobación probablemente NO tendrá lugar en julio. El pueblo estadounidense podría recibir otro pago de estímulo a mediados de agosto.

Como Forbes informó anteriormente, la posibilidad de una segunda ronda de cheques de estímulo dependerá de esos números, así como de las últimas tasas de desempleo. Si el informe de empleos muestra que se ha producido un aumento significativo en el empleo en el último mes, entonces es posible que el apoyo a los pagos de estímulo disminuya en el Congreso y en la Oficina Oval.

Esto es lo que necesita saber:

Me enorgulleció votar por el #HeroesAct hace más de un mes (15 de mayo) y votar el lunes por la Ley de Emergencia de Protección de Vivienda y Ayuda (HR 7301).

¡Insto al Senado a votar sobre estos importantes proyectos de ley! #Phillyhttps: //t.co/KjdnXCDdve

– Dwight Evans (@RepDwightEvans) 30 de junio de 2020

