Cheques de estímulo COVID-19: “La segunda ronda podría ser ‘más grande’ que la primera”, dice Trump

La segunda ronda de cheques de estímulo por COVID-19 podría ser mayor que la primera ronda, según comentarios recientes del presidente. Donald Trump ha hecho múltiples declaraciones confirmando que su administración tiene planes para una segunda ronda de pagos de estímulo, y sus comentarios más recientes fueron los primeros en insinuar un monto real para esos pagos.

En una entrevista con FOX Business ‘Blake Burman, Trump dijo:” Apoyo en realidad números más grandes que los de los demócratas, pero debe hacerse correctamente. Quiero que el dinero que llegue a las personas sea mayor para que puedan gastarlo. Quiero que el dinero llegue rápidamente y de manera no complicada”.

En sus comentarios, no estaba claro si Trump hacía referencia a la Ley CARES, que fue aprobada con apoyo bipartidista en marzo e incluyó la primera ronda de pagos de estímulo, o la Ley HEROES, que aprobó la Cámara en mayo, pero se ha enfrentado a dificultades para obtener apoyo en el Senado.

De todos modos, el momento de los comentarios de Trump fue significativo, pues llegaron después del informe mensual de empleos, lo que afecta la decisión del Congreso sobre si el pueblo estadounidense necesita o no más apoyo financiero.

El informe de empleos de junio fue publicado este jueves 2 de Julio por la mañana. Demostró que la economía de EE. UU. agregó 4.8 millones de empleos en junio, lo cual estaba muy por encima de las estimaciones, según Forbes. Además, la tasa de desempleo bajó a 11.1%.

Dado que los funcionarios de Trump todavía están indicando su apoyo para otro pago de estímulo, a pesar de la mejora económica que se muestra en el informe de empleos de junio, esto significa que ahora es mucho más probable que se incluya una provisión de cheques de estímulo en el próximo paquete de alivio económico.

Esto es lo que necesita saber:

VIDEO: Aquí el presidente Trump se compromete con el segundo cheque de estímulo. Él dice que los detalles se anunciarán en las próximas semanas pero no me dijo cuánto dinero recibirán los estadounidenses.

— Joe St. George (@JoeStGeorge) June 22, 2020