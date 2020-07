Cheques COVID-19: ¿quiénes no han recibido el primer cheque y por qué?

Un nuevo estudio estima que millones de estadounidenses no recibieron el primer pago de cheque de estímulo COVID-19, y hubo una disparidad racial, y de ingresos con quienes hasta ahora se han perdido de tener en sus manos ese alivio.

En julio del 2020, el Urban Institute publicó los resultados de una encuesta de seguimiento de mayo sobre el coronavirus. Puedes leerlo completo aquí.

“Casi 7 de cada 10 adultos informaron que sus familias recibieron el pago de impacto económico a mediados o finales de mayo de 2020, pero hubo diferencias significativas por ingresos, raza/etnicidad y estatus de ciudadanía familiar en el recibo del pago”, aseguró el estudio.

Según el reporte, el 27% de los encuestados informó que no recibió el pago.

La Ley CARES autorizó al IRS a realizar pagos de impacto económico de hasta $1,200 a adultos que cumplieron con las pautas de ingresos (hasta $2,400 para parejas casadas que presentan declaraciones de impuestos de ingresos en forma conjunta). Las personas recibieron además $500 por cada niño menor de 17 años que calificaba.

El estudio dice que el IRS envió los primeros cheques entre el 10 de abril y el 3 de junio, a los 159 millones de personas “de quienes tenía la información necesaria en el archivo”. Sin embargo, según el estudio, algunos expertos “estiman que 12 millones de personas elegibles que no están obligadas a presentar declaraciones de impuestos sobre la renta, estaban en riesgo de no recibir los pagos, en muchos casos, porque tienen dificultades para solicitar el pago o no saben que incluso son elegibles para recibirlo”.

En el estudio, el 69.7 % de los adultos informaron que su familia había recibido los pagos de impacto económico a mediados o fines de mayo de 2020. Pero las personas más pobres tenían menos probabilidades de hacerlo.

Por ejemplo, solo el 58.6% de los adultos con ingresos por debajo del nivel federal de pobreza dijeron que recibieron los pagos. Eso se compara con el 77.5% de los adultos con ingresos entre el 100 y el 600 por ciento del límite federal de pobreza.

Del mismo modo, el 73.7% de los adultos blancos recibió el pago, en comparación con el 68.6 por ciento de los adultos negros y el 63.7% de los adultos hispanos. Solo el 54.1% de los adultos hispanos “en familias sin ciudadanos informaron haber recibido el pago”.

El 38% no presentó una declaración de impuestos sobre la renta para 2018 o 2019 y no recibió los beneficios del Seguro Social. “Probablemente tendrían que proporcionar información a través del portal web del IRS para recibir el pago”, señala el estudio.

La falta de acceso a Internet y falta de cuentas bancarias impidió que algunas personas accedan a sus cheques.

El acceso a Internet fue un problema. Algunos de quienes no presentaron las declaraciones necesarias informaron que no tenían acceso a Internet en sus hogares. Otro problema: tan solo el 45.4% de las personas que no recibieron sus cheques tenían cuentas bancarias.

“Estos no receptores enfrentan múltiples obstáculos para recibir pagos a tiempo”, dice el estudio.

El estudio ofrece algunas ideas para una segunda ronda de verificación de estímulo: ¿Se pueden hacer pagos aún más rápidamente a personas fuera del sistema tributario durante la próxima recesión económica?

“Un enfoque sería canalizar la asistencia a través de las agencias gubernamentales con las que las personas elegibles tienen más contacto. El IRS podría canalizar la asistencia a las personas que presentan declaraciones de impuestos, y otras agencias (por ejemplo, aquellas que administran Medicaid y programas de asistencia alimentaria) podrían hacerlo para los no declarantes. Pero el desarrollo de un enfoque múltiple para proporcionar pagos en efectivo durante las recesiones y otras crisis temporales requiere una inversión a largo plazo en una infraestructura que pueda facilitar el flujo de información entre el IRS y las agencias gubernamentales federales y estatales. Además, este enfoque aún no proporcionaría una vía para llegar a las personas con poca o ninguna conexión con las agencias gubernamentales. Tampoco a las que no presentan declaraciones de impuestos ni reciben Medicaid, beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) u otros tipos de asistencia gubernamental”, recomienda el reporte.

Aún no se ha aprobado un segundo control de estímulo. La Cámara, controlada por los demócratas aprobó uno, pero el plan debe pasar por el Senado, controlado por los republicanos, que planea aprobar un segundo paquete de estímulo durante la tercera semana de julio. Los principales líderes republicanos han indicado recientemente que apoyan un segundo paquete de estímulo, y quizás un segundo cheque de estímulo, pero podría ser una cantidad menor que antes, quizás con un límite de ingresos más bajo para calificar. El presidente Donald Trump ha expresado su apoyo a un segundo paquete de estímulo.

Esta es la versión original de Heavy.com