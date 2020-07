Cheques COVID-19: ¿cuál es el gran temor de que nuevo paquete de alivios se anuncie el lunes?

El ala republicana del Senado, liderada por el jefe de esa mayoría en la cámara alta, Mitch McConell dio buenas señales tras regresar a sesiones sobre el nuevo paquete de alivios que discuten con el presidente Trump y su equipo para someter a votación en la plenaria legislativa. Y aunque habían asegurado que revelarían los componentes de todo el plan esta semana, fallaron en cumplir su palabra. El nuevo anuncio de que el proyecto será revelado la próxima semana, muy probablemente el lunes, ha desatado las alarmas.

La gran preocupación de diferentes sectores es que no se tome una decisión pronto, antes del 7 de agosto, cuando el Senado saldrá a su receso del verano y si las discusiones se alargan o se tornan difíciles, como se prevee, ya que los demócratas no comparten muchos de los posibles planes del paquete republicano, eso significaría que el paquete pudiera ver la luz hasta septiembre o más alla.

En especial preocupa que precisamente este 25 y 26 de julio terminó el bono de $600 dólares dado por el gobierno federal a quienes están recibiendo el seguro de desempleo, lo que deja a millones de estadounidenses en un abismo financiero.

Without action by President Trump & Senate Republicans, federal unemployment insurance will expire for millions of Americans this weekend. The Senate must take up the House-passed #HeroesAct & extend this critical lifeline for working families. https://t.co/C9ihHVrGeo

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 24, 2020