¿Avanza el caso de Vanessa Guillén? ¿Qué descubrió su familia al visitar Ft. Hood?

Esta semana se dieron avances en el caso de Vanessa Guillén: ¿Qué dictaminó la Corte sobre la acusada Cecily Aguilar?. ¿Qué encontró la familia en su visita al cuartel de Ft Hood?.

Varios hechos acontecieron en el caso de la soldado asesinada Vanessa Guillén durante el transcurso de estos días. Por una parte en la audiencia en Corte de Cecily Aguilar, la acusada de complicidad en el asesinato de Vanessa Guillén, se declaró no culpable. El esposo de esta, aunque que están separados, acudió al tribunal.

Y la familia de Vanessa Guillén junto con su apoderada visitaron el cuartel de Fort Hood, Texas para una ceremonia privada oficial militar en honor a la soldado y recorrieron las instalaciones donde se llevó a cabo el horrendo crímen. ¿Qué encontraron y qué sigue para esta familia?

El clamor por justicia no se detiene

CANDLELIGHT VIGIL AT 7:30 PM

1104 W RANCIER AVE , KILLEEN TX#IAmVanessaGiullen #IAmVanessaGiullen pic.twitter.com/oytjG5Mfi1 — Eve Medina (@aeeveea) July 17, 2020

Vanessa Guillén fue buscada incansablemente desde el pasado 22 de abril, luego de ser vista por última vez en el estacionamiento del Escuadrón de Ingenieros Regionales. Desde entonces, varias protestas se han realizado en diversas ciudades de Texas, pidiendo justicia para que su caso se esclarezca y que los culpables sean castigados. No sólo la sospechosa detenida acusada de complicidad en el asesinato sino otros miembros del ejército que hayan podido estar involucrados.

El 10 de julio, autoridades del ejército informaron que ordenaron una investigación independiente sobre la base militar Fort Hood, para entre otras cosas, aclarar las acusaciones de acoso sexual reportado por varias mujeres a raíz del caso de Vanessa Guillén.

Como lo reporta La Opinión, este martes, Cecily Aguilar, la mujer de Michigan acusada en relación con el asesinato de la soldado hispana, se declaró no culpable de los tres cargos federales que enfrenta. Segun las autoridades, Aguilar ayudó a Aaron David Robinson, su pareja sentimental, a trasladar el cadáver de Vanessa a una zona cerca del río León donde la desmembraron y lanzaron sus restos en varias fosas.

Robinson habría atacado a Vanessa con un martillo hasta dejarla sin vida luego de una discusión en la armería de la base militar. “Para disponer más fácilmente del cadáver y ocultar el cuerpo de la mujer muerta, Robinson y Aguilar procedieron a desmembrar el cadáver de la joven. Ellos usaron un hacha o un hacha pequeña (hatchet or ax) y un cuchillo tipo machete. Ellos removieron las extremidades y la cabeza del cuerpo. SPC Robinson y Aguilar intentaron quemar el cuerpo; sin embargo, el cuerpo no se quemaba”, indica el documento judicial.

Algunos restos de Vanessa fueron encontrados el 30 de junio cerca al rio, meses después de su desaparición. Una investigación en el celular de Vanessa reveló que los últimos mensajes que envió la soldado fue al teléfono de Robinson, quien se suicidó el 1 de julio cuando las autoridades procedían a investigarlo.

Por su parte, Keon Devonte Aguilar, esposo legal de Cecily Aguilar, pero de quien se encuentra separado desde febrero, dijo que la joven no es capaz de “matar una araña”. Aunque Devonte Aguilar se casó con la mujer en mayo del 2018, vivían separados desde febrero de este año.

Es la primera vez que Devonte Aguilar, quien es originario de Michigan se expresa ante medios de comunicación. En su declaración se denominó como un hombre profundamente religioso incluso, dijo que pensaba comenzar con su esposa un camino como misioneros.

Además, aunque reconoció que no ha leído la denuncia oficial del crimen, insistió en que considera Cecily no es capaz de haberlo cometido. El juez Jeffrey C. Manske no le fijó fianza a Cecily, por lo que deberá permanecer en prisión hasta su juicio.

Ceremonia para Vanessa Guillén en Fort Hood

HOLD THE US Army MILITARY in FT. Hood ACCOUNTABLE: Justice for Vanessa Guillen – Sign the Petition! https://t.co/2cgNlOTmCW via @Change #IAmVanessaGiullen — Zara Zohl (@zara_zohl) July 17, 2020

Este viernes 17 de julio, los familiares de Vanessa acudieron a una ceremonia privada realizada por el Ejército dentro de la base militar de Fort Hood. Así lo informa Univision. Al homenaje acudieron los padres y hermanas de Vanessa, así como familiares y amigos, además de Natalie Khawam, la abogada de la familia.

Dentro del recinto se encontraban las botas, el casco y el fusil de la soldado Guillén junto a dos fotografías en las que se observa vistiendo el uniforme del Ejército de los Estados Unidos. Aquí está el video con el reportaje de Univisión:

Familiares de Vanessa Guillén participan en el homenaje que le rinden en la base de Fort HoodEste es un acto conmemorativo que la institución armada realiza a aquellos soldados que mueren mientras están sirviendo al país. Participa en la ceremonia la madre de la soldado hispana, quien entra por primera vez a la base militar en Texas.

Univison noticias describe que de acuerdo con el testimonio de uno de los presentes, antes de salir de la base la familia pidió ver el el cuarto de armas, el espacio donde Vanessa fue asesinada. Allí un sacerdote se encargó de realizar algunas oraciones y de esparcir agua bendita.

Khawam expresó después de ver el cuarto de armas que la historia no tiene sentido, pues “está completamente abierto. Uno puede meter el brazo ahí, puedes hablar y cualquiera puede verte y oírte. No hay una puerta que se cierra, no hay ventanas, nada, está abierto”.

“Entonces, ¿no hay nadie que la haya oído o la haya visto? ¿Nadie vio lo que pasó o escuchó sus gritos? Vi alrededor de este lugar y no es ni siquiera muy grande para cometer un asesinato sin que nadie se diera cuenta (…) La historia no tiene sentido”. expresó Khawam.

“Por eso pedimos una investigación independiente, del Congreso, para que se investigue qué fue lo que en realidad ocurrió. Necesitamos abrir esa base y que no quede una sola piedra sin voltear hasta saber la verdad”, dijo la abogada.

Aunque la familia Guillén asegura que el acto del dia de ayer cierra un episodio de su lucha, ellos insisten que el trabajo para conquistar la justicia aún no termina. Como reportó Univisión este viernes en la tarde, la familia indicó que el ejército aún no ha entregado los restos de Vanessa, y que tentativamente los actos funerales serán en la primera semana de agosto.

Wish I could find more articles talking about this but I'm glad that Trump is meeting with Vanessa's family and help push the passage of #IAmVanessaGiullen https://t.co/cKRKhkZg2e — BRUH™ (@SadTati) July 15, 2020

Próximamente estaremos reportando detalles de la reunión de la familia con el presidente Donald Trump, que se llevará a cabo en La Casa Blanca el 29 de julio. Además de los detalles de la creación de ley que lleva el nombre de la soldado y penaliza el acoso sexual en las Fuerzas Armadas.