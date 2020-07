¿Apoyan nuestros representantes hispanos la extensión del paquete de desempleo?

En la última semana se registraron 109,000 solicitudes más del subsidio de desempleo con respecto a la semana anterior, un claro reflejo del resurgimiento de casos de COVID-19. La semana pasada se sometieron más de 1,4 millones de solicitudes.

Este repunte se da justo cuando la ayuda adicional de $600 dólares para quienes han perdido su trabajo está a pocas horas de caducar, lo que ha generado en el congreso discusiones para hacer algo al respecto.

Los republicanos en el Senado y la Casa Blanca trabajan un plan paralelo al paquete de estímulo que permita la extensión de los $600 dólares del seguro de desempleo. La medida podría ser aprobada máximo hoy viernes, ya que ésta es la última semana en que la Ley CARES otorga ese beneficio, según el calendario del Departamento del Tesoro, tal y como confirma La Opinión.

“Para las personas en el #InlandEmpire y en todo EE.UU. el seguro de desempleo ampliado de #CARESAct les ha evitado perder su hogar o vivir sin comida. Esa red de seguridad está a punto de evaporarse para muchos en todo el país y las consecuencias serán catastróficas”. Expresó Norma Torres, Representante de los Estados Unidos para el Distrito 35 de California.

For people in the #InlandEmpire & across the US, expanded unemployment insurance from the #CARESAct has saved them from losing their home or going w/o a meal.

That safety net is about to evaporate for many across this country & the consequences will be catastrophic. #ExtendUI pic.twitter.com/ML9cdpB5Wp

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) July 23, 2020