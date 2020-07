¿Para qué denunció Alexandria Ocasio-Cortez el abuso diario que enfrentan las mujeres en el país?

“Acosar mujeres… Pasa todos los días en este país”. “Es una cultura de impunidad”. Las frases contundentes del discurso esta valiente congresista Alexandria Ocasio-Cortez han dado la vuelta al mundo y el video de su intervención se ha convertido en un fenómeno viral.

Tal vez lo más impactante y valioso de lo sucedido esta semana, es que hoy, la aún más reconocida congresista, que se denomina a sí misma en redes sociales con la abreviación de su nombre: AOC, supo convertir la agresión sufrida en una oportunidad más para denunciar y concientizar acerca de una realidad que no puede pasarse por alto:

Las mujeres son acosadas a diario, empezando por acciones tan “habituales” como los insultos machistas que se siguen tolerando sin chistar.

Ya basta. No deben tolerarse más.

Por eso no sorprende que desde el jueves, día en que la neoyorquina tomó la palabra en la sede parlamentaria para pronunciarse sobre la actitud de su agresor y ofrecer su análisis al respecto, su impactante mensaje circule por el mundo y llegue a oídos de millones de mujeres de todas las edades, razas, nacionalidades que se identifican y se unen a este reclamo tan sabio y justo.

Un recuento de los agravios

Alexandria Ocasio-Cortez, de 30 años, legisladora progresista de Nueva York y conocida popularmente como AOC, intervino en la cámara de Estados Unidos este jueves 23 de Julio para acusar a su colega republicano Ted Yoho, de abordarla públicamente en los escalones del capitolio el pasado lunes 20 de julio, luego de un desacuerdo político que derivó en un escalonado enfrentamiento entre congresistas.

Durante la discusión, Yoho se refirió a Cortez como “desagradable” y “peligrosa”. Yoho evitó disculparse realmente y puso toda clase de excusas a su comportamiento, negó haberla insultado asegurando que es padre y muy cuidadoso con sus palabras.

Un periodista de The Hill fue testigo de la escena, y relato que Yoho insultó a Ocasio-Cortez por unas declaraciones que vinculan el aumento de la criminalidad en Nueva York a la pobreza agravada por la pandemia. “La acusó de estar completamente loca y de ser repugnante, ella continuó su camino y el representante republicano la insultó diciéndole f*^**ng b*^*h”, indicó el testigo.

El poder de la palabra

El discurso en contra de la violencia machista de Cortez fue contundente, allí aseguró que no necesitaba que el congresista se disculpara y que el hecho de tener esposa e hijas no hace a un hombre decente. “Puedes tener hijas y acosar mujeres, sin resentimiento. Puedes estar casado, y acosar mujeres… Pasa todos los días en este país”.

Aquí está el discurso completo:

AOC agregó que ella también era la hija de alguien y que afortunadamente su padre no estaba vivo para ver cómo la trató el congresista. “Mi mama tuvo que ver el irrespeto del señor Yoho por televisión. Y yo estoy aquí porque tengo que mostrarles a mis padres que yo soy su hija y que ellos no me criaron para aceptar el abuso por parte de los hombres”.

“He trabajado atendiendo mesas en restaurantes. He echado a hombres de bares que han usado conmigo un lenguaje como el que usó el señor Yoho”. “Esto no es nuevo y ESE es el problema”, dijo. “Es cultural. Es una cultura de impunidad, de aceptación de la violencia y del lenguaje violento contra las mujeres, y toda una estructura de poder que lo respalda”, dijo la legisladora por Nueva York.

El poderoso discurso de diez minutos se ha compartido en redes sociales por miles de personas que incluso reclaman que el republicano debería ser sacado del congreso. en este link. https://www.instagram.com/tv/CC_vvkmFX-h/?igshid=btu9544rjbej

“Aquí está mi respuesta completa con respecto al Sr. Yoho y la cultura de la misoginia que inspiró sus acciones. Aprecio profundamente a mis colegas y a todos los que hablan abiertamente contra el maltrato desenfrenado de las mujeres tanto en el Congreso como en todo el país.” escribió Cortez, citando el video publicado por C-SPAN.

Por su parte, El Caucus Hispano del Congreso está instando a una censura de Yoho por su asalto verbal contra la demócrata. “Su insulto sexista no solo era censurable, sino que representa una fracción del abuso que las mujeres enfrentan todos los días en el lugar de trabajo. Esto nunca debe volver a suceder en los pasillos del Congreso.”

Como reporta La Vanguardia, la palabras de Cortez fueron respaldadas por el testimonio de otras congresistas que denuncian haber sufrido abusos por el hecho de ser mujer y hacer parte de la política.

El poder de sus palabras sigue desencadenando reacciones que van calando en los tejidos de esta sociedad, que se irán acumulando poco a poco y como una gran bola de nieve causarán una esperada avalancha de cambio social. Ignorarlo y no apoyarlo es condenar el futuro de las jóvenes generaciones a seguir tolerando el abuso, la recriminación, la discriminación.

El por qué y para qué del mensaje de Alexandria Ocasio Cortez hablan claro y fuerte para quienes quieren escucharlo y más aún para quienes se niegan a aceptarlo.