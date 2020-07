4 de Julio de 2020: ¿El correo postal está abierto o cerrado?

El Día de la Independencia es este sábado, por lo que si se pregunta si recibirá o no correo, la respuesta es NO. Todos los servicios postales y las oficinas federales estarán cerrados el sábado para acomodar el feriado, que incluye la entrega por correo: no habrá correo ni entrega de paquete a residencias o negocios este sábado 4 de julio de 2020.

Según el sitio web de USPS ,”Este año, el 4 de julio (feriado del Día de la Independencia) cae un sábado. Las oficinas de correos estarán cerradas y no se enviarán por correo o paquetes “.

La entrega por correo reanudará las operaciones normalmente el próximo lunes 6 de julio. Sin embargo, el horario puede variar el viernes según su ubicación, por lo que si está esperando un horario específico paquete o correo, le recomendamos que llame a su oficina de correos local para asegurarse de las horas de entrega.

Siga leyendo para obtener un resumen completo del calendario de vacaciones de USPS para 2020:

USPS cierra los siguientes feriados: Días festivos federales menores, incluido el Día de MLK, el Día de los presidentes, el Día de los veteranos y amp; Día de Colón

USPS generalmente cierra todos los días feriados federales cada año, incluido el Día de Martin Luther King Jr., el Día de los Presidentes, el Día de los Veteranos y el Día de Colón. Consulte la lista completa de feriados federales de USPS a continuación:

Día de Año Nuevo (1 de enero de 2020)

Día de Martin Luther King Jr. (20 de enero de 2020)

Día de los Presidentes (17 de febrero de 2020)

Memorial Day (25 de mayo de 2020)

Día de la Independencia (4 de julio de 2020)

Día del Trabajo (7 de septiembre de 2020)

Día de Colón (12 de octubre de 2020)

Día de los Veteranos (11 de noviembre de 2020)

Día de Acción de Gracias (26 de noviembre de 2020)

Día de Navidad (25 de diciembre de 2020)

El próximo feriado federal es el Día del Trabajo, que se celebra el lunes 7 de septiembre de 2020. Aunque la mayoría de las ubicaciones de USPS están cerradas durante estos feriados, algunos selectos pueden permanecer abiertos con horarios o servicios limitados, por lo que siempre recomendamos contactarnos su sucursal local para estar seguro del horario de vacaciones.

FedEx & amp; UPS también están cerrados los sábados. Han modificado las horas durante el fin de semana festivo

En cuanto a los servicios de FedEx y UPS el 4 de julio, ambas compañías de entrega de paquetes también tendrán servicios modificados durante todo el fin de semana. FedEx solo tendrá servicios de FedEx Custom Critical operando el sábado, mientras que la Oficina de FedEx tendrá horarios modificados, de acuerdo con sitio web de FedEx . Todos los demás servicios están cerrados el 4 de julio.

Puede consultar los servicios del 4 de julio para UPS a continuación, de acuerdo con sitio web de UPS :

Sin servicio de recoger o entrega de UPS.

Algunas ubicaciones de UPS Store pueden estar cerradas. Consulte con su tienda local para horarios específicos de operación.

UPS Freight está cerrado. El servicio de entrega no está disponible a menos que se programe con anticipación. Las recolecciones se pueden programar con anticipación en su Centro de servicio local o en el Departamento de servicios urgentes al 1-800-644-0900.

El servicio UPS Express Critical está disponible el 24/7/365. Llame al 1-800-714-8779 o visite upsexpresscritical.com.

Al igual que FedEx, UPS solo tendrá UPS Express Critical abierto el sábado, aunque la mayoría de los servicios de UPS y FedEx estarán disponibles como de costumbre el viernes 3 de julio. Puede consultar el calendario completo de vacaciones para Fedex aquí , con detalles adicionales sobre sus fechas de vacaciones y cierres aquí . El horario de vacaciones de UPS se puede encontrar aquí .

Otros servicios afectados por el feriado federal incluyen la recolección de basura, servicios gubernamentales y tribunales locales, estatales y federales. El DMV y la mayoría de las bibliotecas del condado estarán cerradas, al igual que el mercado de valores; sin embargo, los parques nacionales generalmente permanecen abiertos durante el 4 de julio.