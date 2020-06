Mayor Travis Yates cita investigación: “Los policías deberían ‘Disparar a los negros’ con más frecuencia”

Travis Yates es un comandante del Departamento de Policía de Tulsa que está bajo fuego por los comentarios que hizo en el podcast “The Pat Campbell Show” sobre la brutalidad policial y el racismo sistémico.

Durante ese episodio de podcast, Yates dijo que cree que el racismo sistémico “no existe” y luego hizo referencia a una investigación que “dice que estamos disparando a los afroamericanos un 24% menos de lo que probablemente deberíamos”.

Campbell señaló en un momento que Yates estaba “hablando en su propio nombre y no representando al departamento”.

La declaración completa de Yates, incluida esa estadística, dice:

“Si cierto grupo está cometiendo más crímenes, más crímenes violentos y las fuerzas del orden público tienen que tener más contacto con ellos, ese número de interacción será mayor. ¿Quién en el mundo en su sano juicio pensaría que nuestros disparos deberían estar en la línea del Censo de los Estados Unidos? Eso es una locura. Toda la investigación dice que estamos disparando a los afroamericanos aproximadamente un 24% menos de lo que probablemente deberíamos, según los crímenes cometidos”.

Desde entonces, Yates dijo que un artículo de Public Radio Tulsa tomó su cita fuera de contexto, y que solo estaba haciendo referencia a las creencias de los investigadores Roland Fryer, Heather MacDonald y la Academia Nacional de Ciencias, pero no ha proporcionado un enlace.

La declaración de refutación de Yates dice en parte: “Claramente, el artículo publicado no refleja mi discusión hipotética de las estadísticas basadas en la investigación de otros. No menciona las fuentes que he citado. Y absolutamente no refleja de hecho mis palabras”.

Puedes escuchar el episodio completo de podcast de 38 minutos aquí.

Durante el episodio del podcast, Yates dijo que Tucker Carlson es “el único periodista” que informa sobre el tema de la conducta policial correctamente.

Durante su conversación con Campbell, Yates habló sobre su confusión y disgusto con las protestas que han tenido lugar a raíz de la muerte de George Floyd

“El oficial fue arrestado al día siguiente”, dijo. “Fueron procesados, fueron despedidos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos decir con “justicia”? La justicia en este punto ya se ha hecho. Bueno, ahora entonces se convirtió en racismo sistemático, en brutalidad policial sistemática”.

Yates continuó: “Esto es lo que están tratando de decir, que todos estos cambios deben provenir de allí: es por eso que estamos protestando, es por eso que estamos causando disturbios. Debido al abuso sistemático del poder y el racismo. Eso simplemente no existe “.

Richard Meulenberg, capitán del Departamento de Policía de Tulsa, ha dicho que el jefe de policía del departamento decidirá qué hacer con los comentarios de Yates, en todo caso.

“Todos tienen derecho a su opinión”, dijo Meulenberg. “Obviamente, al ser un miembro importante del Departamento de Policía de Tulsa, tiene algo de peso que él tenga su opinión, y tendremos que revisar esto. Quiero decir, no puedo hablar sobre lo que él habló aquí porque no tengo los datos. No puedo refutar ni corroborar lo que dijo aquí”.

