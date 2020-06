Walo Silvas, de Banda MS, confirma diagnóstico de COVID-19

A través de una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram, el vocalista de la Banda MS, Walo Silvas, confirmó un diagnostico positivo del virus COVID-19, conocido ampliamente como Coronavirus, una pandemia que todavía se encuentra con fuerza en casi todos los países del mundo.

Una buena noticia entre el diagnóstico, es que el interprete aseguró que los síntomas en su caso no pasaron más allá de una gripe leve, que se encuentra en buen estado de salud y de su familia, él es el único que se encuentra contagiado.

“El resultado de esta prueba fue positivo, o sea que sí soy positivo en COVID-19.” Dijo Walo en el video, “Afortunadamente me siento muy bien, los síntomas fueron moderados y ya los pasé, estoy en una etapa en donde no siento molestia, lo único es un poco la respiración, pero yo estoy bien y afortunadamente todos en mi familia se encuentran bien, el único afectado soy yo.” Aseguró a sus fanáticos a través de las redes sociales.

También resaltó que desde que está enfermo, el tiempo que la pasó mal fue muy poco. “Realmente fueron sólo tres días en donde me sentí realmente mal, de resto he estado tranquilo, reposando mucho.” A través del video, Walo Silvas aprovechó de agradecer la preocupación de las personas que estuvieron muy pendientes de su salud. “Gracias a Dios cuento con mucha gente que siento que me quiere, se ha preocupado por mí, me escriben, me llaman, quiero agradecerles y decirles a todos que me encuentro bien.” Puntualizó.

“Qué Maldición”

Banda MS estrenó recientemente su sencillo “Qué Maldición” en donde unieron fuerzas con el rapero norteamericano Snoop Dogg. En la canción, El “Padrino del rap”, nativo de California, y la banda más exitosa de Sinaloa, México, le cantan a un amor que se fue, Snoop le canta en Spanglish, (español e ingles, para darle un termino al lenguaje lantix), y se llama así mismo “Tu Perrito Loyal”, mientras la banda MS, llena el coro de sentida emoción enunciando “es una maldición extrañarte”.

VideoVideo related to walo silvas, de banda ms, confirma diagnóstico de covid-19 2020-06-16T11:59:09-04:00