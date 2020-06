[VIDEO]: Aumenta presión para que se reabra el caso de Elijah McClain luego de que surgiera el video de su arresto. ¿Como murió?

A casi un año después de su muerte, el nombre de Elijah McClain acapara los titulares. El hombre negro desarmado de 23 años murió en 2019 después de un encuentro con oficiales del Departamento de la Policía de Aurora en Colorado, según el Global Dispatch. Tras la muerte de hombres negros desarmados como George Floyd y Rayshard Brooks, la familia de McClain se une al llamado a la justicia y exige que los oficiales involucrados en su caso, Nathan Woodyard, Jason Rosenblatt y Randy Roedema, sean acusados formalmente de su muerte.

Más de 2 millones de personas han firmado recientemente una petición exigiendo justicia para McClain, según la revista Elle.

Según Patch, en la noche del 24 de agosto de 2019, McClain caminaba a casa desde una tienda de conveniencia local usando una máscara de esquí debido a que sufría de anemia y se enfriaba fácilmente. Alguien llamó al 911 y dijo que parecía sospechoso, agitando sus brazos mientras caminaba por la calle. En el video de YouTube del encuentro a continuación, se puede observar cuando los oficiales de la policía le dijeron a McClain que se detuviera y este se negó y les dijo a los oficiales “tengo derecho a ir adonde voy”. Cuando los oficiales se acercaron para detenerlo físicamente, se escucha a McClain decirles: “Me voy a casa…. Déjame en paz” y “Déjame ir. No, déjame ir. Soy un introvertido. Por favor, respeten mis límites de los que estoy hablando”. Luego fue puesto en un estrangulamiento durante 15 minutos. Los paramédicos fueron llamados para ayudar a la policía e inyectaron a McClain con ketamina para sedarlo. De camino al hospital, tuvo un ataque al corazón y entró en coma. Murió tres días después el 27 de agosto de 2019. Los oficiales de la policía siguen empleados y nunca fueron acusados penalmente.

Esto es lo que necesitas saber sobre la muerte de McClain:

1. McClain dijo que no podía respirar mientras estaba siendo restringido

El video de la cámara corporal fue subido a la página de YouTube del Departamento de Policía de Aurora y en el video McClain se puede escuchar suplicando a la policía que no sea tan violento con él. En un momento dado, se le oyó decir “No puedo respirar”, de manera similar a George Floyd y Eric Garner. Durante su lucha, la cámara del cuerpo del oficial se disloco, pero se puede escuchar a McClain diciendo “Ouch, eso realmente duele”, “Lo siento mucho” y “No tengo un arma. Yo no hago esas cosas” . McClain también vomitó varias veces mientras estaba bajo custodia policial.

2. La petición de Change.org de la familia de McClain tiene más de 2.2 millones de firmas

La familia McClain inició una petición Change.org para pedir que los oficiales involucrados en su muerte fueran procesados y que todo el incidente fuera investigado de nuevo de manera independiente. Según la petición, los oficiales usaron fuerza excesiva innecesariamente.

“Está tirado en el suelo vomitando, está rogando, está diciendo: ‘No puedo respirar'”, dijo su abogada Mari Newman. La petición afirma que mientras estaba bajo custodia, uno de los oficiales le dijo a McClain ‘No te muevas de nuevo. Si te mueves de nuevo, llamaré a un perro para morderte”.

Después de una investigación en noviembre de 2019, el fiscal de distrito del condado de Adams, Dave Young, encontró que los oficiales Woodyard, Rosenblatt y Roedema no deberían enfrentar cargos criminales, informó el Denver Post.

“Desde la percepción de los oficiales, pasó de una parada investigativa a un posible incidente peligroso, y ciertamente requirió el uso de la fuerza por parte de los oficiales”, escribió Young en una carta al jefe de policía de Aurora, Nick Metz. “En las circunstancias de esta investigación, es improbable que la fiscalía pruebe la causa de la muerte más allá de una duda razonable para un jurado. … En consecuencia, las pruebas no respaldan el enjuiciamiento de un homicidio.”

La familia espera obtener tres millones de firmas en total.

3. El Departamento de Policía de Aurora ha prohibido las restricciones del triángulo carotídeo

Este mes, los legisladores le prohibieron al departamento de policía usar las restricciones del triangulo carotídeo después de que la muerte de McClain pusiera al departamento de la policía de Aurora bajo escrutinio, informó el Sentinel Colorado. El 9 de junio, la jefa interina de policía Vanessa Wilson ordenó la prohibición de los estrangulamientos.

El concejal Juan Marcano dijo en un comunicado que cree que es crucial elaborar un código de reglas sobre el uso de la prohibición de la restricción carótida para asegurar su impacto.

“Aunque apreciamos el movimiento con esto, creemos que es importante codificar estas prohibiciones para que no puedan ser revertidas por un cambio en el liderazgo del departamento y para que nuestra comunidad sepa dónde está el consejo sobre el asunto”, dijo.

4. Un ex oficial de la policía fue contratado para investigar la muerte de McClain y despedido un día después

Un día después de que el gerente de la ciudad de Aurora, Jim Twolmby, anunciara que el abogado Eric Daigle fuera contratado para investigar la muerte de McClain, fue despedido. El Denver Post informó que los concejales de la ciudad estaban preocupados por Daigle llevando a cabo la investigación porque es un ex oficial de la policía de Connecticut.

“Escucho y entiendo las preocupaciones del Consejo, así como las de la comunidad, sobre la persona que fue contratada para llevar a cabo la revisión”, dijo Twombly en un comunicado el 10 de junio. “Por lo tanto, he cancelado el contrato del Sr. Daigle y me reuniré con el Consejo lo antes posible para determinar nuestros próximos pasos iniciando una nueva revisión.”

Daigle fue contratado sin notificársele a la familia McClain, su abogado y el ayuntamiento.

Review of the Elijah McClain Case The selection of the investigator to conduct an external review of the Elijah McClain case was decided earlier by the City Manager, that contract has been terminated and another individual will be selected by the Mayor and the City Council. — Mayor Mike Coffman (@AuroraMayorMike) June 10, 2020

5. McClain servía de voluntario en refugios de animales

En su hora de almuerzo de su trabajo como masajista, McClain visitaba un refugio de animales cercano y tocaba su violín para los animales mientras estaban en sus jaulas. Según Colorado Music, tocó música para ellos porque pensaba que estaban solos y la música los calmaría.Puedes ver la versión original de esta historia en Heavy.com