[VER]: Video de arresto en Baytown, Texas, se vuelve viral

Un video de varios hombres arrestados en Baytown, Texas, se ha vuelto viral. El incidente tuvo lugar el 2 de junio en el Baytown Market store en la cuadra 2900 de Market Street. Dos agentes detuvieron a Jostin Moore, de 23 años, y lo arrestaron por una violación de tráfico y una orden de arresto pendiente, según un comunicado del Departamento de Policía de Baytown proporcionado a ABC 13.

Cuando Moore fue detenido por la policía, cuatro de sus amigos se detuvieron y uno comenzó a grabar un video del arresto. En el video, se puede escuchar a los amigos de Moore haciendo comentarios a él y a los oficiales durante el arresto, incluyendo: “Te detuvieron por nada”, “Porque él es negro ¿eh?” y “Las vidas negras importan”.

En un momento del video, un oficial se acercó a uno de los hombres, identificado como Skylar Gilmore, de 24 años, y le dijo que estaba bajo arresto por “maldecir en público”. Luego se ve al oficial en el video arrojando a Gilmore al suelo y golpeándolo en la cabeza con la rodilla antes de ponerle las esposas.

La grabación también capturó el arresto de otro amigo de Moore, Isaiah Phillips, de 23 años. Los oficiales empujaron agresivamente a Phillips contra el capó de un automóvil. Una parte del video del arresto se compartió en las redes sociales y ha obtenido más de un millón de visitas en Twitter. Ver a continuación:

This happened today In Baytown tx. They pulled my brother over for no reason and searched his whole car without consent and when my friends tried to defend him this happened. That is officer brown. If you’re from the area I’m sure you’ve heard of him. This needs to stop pic.twitter.com/gSrzsRZ0rq

— D (@Dttg13M) June 3, 2020