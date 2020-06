Ventajas y desventajas de votar por correo, a seis meses de las elecciones presidenciales 2020

La votación durante la pandemia del coronavirus se ha convertido en un problema importante a medida que los estados lidian con el potencial de una segunda ola de brotes del virus en el otoño, cuando se realizarán las elecciones presidenciales.

Según CNN, una cuarta parte de los estadounidenses votó por correo durante las elecciones presidenciales de 2016 y las elecciones intermedias de 2018.

Incluso la Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU. ha señalado que “la pandemia de COVID-19 ha aumentado la necesidad de explorar opciones para aumentar las oportunidades de voto por correo”.

Sin embargo, no todos, incluido el presidente Donald Trump, han apoyado el concepto de un esfuerzo nacional para facilitar la votación por correo durante esta pandemia.

Estas son algunas de las ventajas y desventajas de votar por correo:

Desventajas de votar por correo

The travesty of Wisconsin's election in a photo. "I requested an absentee ballot almost 3 weeks ago and never got it. I have a father dying from lung disease and I have to risk my life & his just to exercise my right to vote." ~ Jennifer Taff Photo: Patricia McKnight pic.twitter.com/T3biEcbFET — Kai Newkirk #NotMeUs (@kai_newkirk) April 7, 2020

El proceso podría ser costoso, según el New Yorker: “En marzo el Congreso autorizó cuatrocientos millones de dólares para apoyar las elecciones de este año, incluida la votación por correo, pero los especialistas en elecciones dicen que eso es muy inferior a lo que se necesita”.

Según una encuesta de Gallup, el 49% de

los estadounidenses dijeron que pensaban que votar por correo crearía más fraude y casi un tercio (31%) dijeron que pensaban que podría aumentar mucho.

Votar por correo también podría privar de derechos a las personas con discapacidades que necesitan ayuda para completar un formulario y normalmente reclutarían a un trabajador electoral para tal ayuda, así como a los nativos americanos en reservas y áreas rurales con elecciones por correo poco confiables, como mencionó la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL).

La NCSL también señaló que votar por correo puede ralentizar el recuento de votos e introducir preocupaciones de seguridad sobre la coerción, por ejemplo en Wisconsin, esto se convirtió en un problema cuando varias “boletas de ausencia” solicitadas mucho antes de la elección no se enviaron a tiempo, informó NBC News. La elección, fue descrita por NBC News como un “fiasco”, obligó a los votantes a arriesgarse a contraer coronavirus votando en persona, y la ciudad del estado de Milwaukee solo contó con cinco lugares de votación en lugar de los 180 habituales, lo que generó largas filas e incluso tiempos de espera más largos.

Las ventajas de votar por correo

Según una encuesta de Gallup, el 64% de

los estadounidenses estaban a favor de votar por correo.

Otra ventaja es que parece beneficiar a ambas partes por igual, en aproximadamente ocho puntos porcentuales, según una investigación realizada por profesores de múltiples universidades, incluidas Standford y Washington. Los investigadores también encontraron

que tendía a ayudar a los votantes minoritarios y votantes de diversos orígenes económicos.

Según la NCSL, votar por correo es muy conveniente, puede ahorrar dinero a los estados y aumenta la participación electoral.

El Pew Charitable Trust realizó un estudio que examinó el cambio en los costos en la administración de cinco elecciones de Colorado por correo y descubrió que le ahorró al estado un 40%. El estudio también encontró que los condados pasaron de gastar un promedio de $15.96 por voto en 2008 a $9.56 en 2014.

Un estudio de Cambridge University Press en 2013 encontró que en las elecciones por correo en Washington aumentó la participación electoral: “Utilizando observaciones individuales del archivo de votantes del estado, también encontramos que la reforma aumentó la participación más para los registratarios con menor participación que para los votantes frecuentes, lo que sugiere que la votación por correo reduce las disparidades de participación entre estos grupos”.

Un estudio de las elecciones de 2016 de Washington Monthly y Project Partners descubrió que la participación electoral también aumentó de cinco a siete puntos en Utah.

La administración Trump ha tomado una posición contra la votación por correo

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Trump, a pesar de admitir haber votado por correo él mismo, y teniendo un secretario de prensa que votó por correo 11 veces, dijo que no le gusta votar por correo porque es demasiado susceptible al fraude y favorece a los demócratas.

We added a label to two @realDonaldTrump Tweets about California’s vote-by-mail plans as part of our efforts to enforce our civic integrity policy. We believe those Tweets could confuse voters about what they need to do to receive a ballot and participate in the election process. — Twitter Safety (@TwitterSafety) May 28, 2020

Recientemente, Twitter verificó la afirmación de Trump de que votar por correo daría como resultado un fraude electoral masivo al publicar artículos que mostraban cuán raro es ese fenómeno en realidad.

We also wanted to provide additional context and conversation with regard to voter fraud and mail-in ballots. We have a range of remediations, and in some cases we add labels that link to more context. https://t.co/k6OkjNXEAm — Twitter Safety (@TwitterSafety) May 28, 2020

Rick Hasen, profesor y experto en derecho electoral de la Universidad de California, Irvine, le dijo a CNN que estaba “Muy preocupado” de que Trump “continuara haciendo reclamos sin fundamento de fraude electoral masivo”. Sin embargo, también dijo que los ataques a la votación por correo podrían ser contraproducentes para el partido republicano: “Si el Presidente le dice a sus votantes confiables que el voto por correo no es seguro y si el voto en persona no se considera seguro para estos votantes, entonces existe el riesgo real de que la participación de los votantes republicanos pueda verse deprimida por estos mensajes del Presidente”.

Otros republicanos que realmente han querido expandir la votación en ausencia y por correo se han enfrentado a una reacción violenta dentro de su propio partido, como el Secretario de Estado de Kentucky Michael Adams, quien dijo que la votación “ausente” fue “tóxica para los republicanos”, informó NPR. Los Secretarios de Estado de Georgia, Louisiana, Ohio y Nevada también han tenido una reacción violenta.

La mayoría de los demócratas también han apoyado la votación por correo, incluida la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi:

Voting at home shouldn’t be a question of politics. It’s a health issue. No American should have to choose between their protecting their health and exercising their right to vote. #inners pic.twitter.com/SxgOvhgwg4 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 27, 2020

Algunos estados han hecho que votar por correo sea más fácil

Here's a great map from @NCSLorg, which is an indispensable resource on a lot of the basics on this. The majority of states already do allow no-excuse absentee voting https://t.co/sO3UATmWt4 pic.twitter.com/AuDDKNDlTT — Zach Montellaro (@ZachMontellaro) May 27, 2020

En los estados de Colorado, Oregón y Washington, a cada votante se le envía por correo una boleta que puede devolverse por correo durante el período de votación anticipada, de acuerdo con la NCSL y 29 estados permiten a las personas solicitar una boleta en ausencia por cualquier motivo. Hay cinco estados que realizan todas las elecciones por correo: Colorado, Hawai, Oregón, Utah y Washington.

Otros estados han dependido en gran medida de la votación por correo en el pasado, según NBC News: “según los datos de 2018 de la EAC, el correo representó la mayoría de los votos en otros cuatro estados, todos en el oeste: Arizona (78 por ciento), Montana (73 por ciento), Nuevo México (65 por ciento) y California (60 por ciento)”.

Según CNN, California, Michigan, Nevada, New Hampshire y Wisconsin han hecho recientemente votar por correo más fácil, pero Texas bloqueó una expansión de la votación por correo porque no consideraba que el potencial de contraer el coronavirus fuera una discapacidad.

Este es el original de Heavy.com escrito por Talis Shelbourne