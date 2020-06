Trump desata la ira con video sobre presunto “bebé racista”: [VIDEO]

El presidente Donald Trump tuiteó un video falso de un meme para eliminar los medios de “noticias falsas”. El video, creado por el comediante pro-Trump Carpe Donktum, cuyo nombre real es Logan Cook, muestra a un niño negro huyendo de un niño blanco. Mientras suena música espeluznante y de suspenso en el fondo, la cinta de teletipo de CNN dice: “Noticias de última hora: niñito aterrorizado huye del bebé racista”.

El siguiente titular en el video dice: “El bebé racista probablemente es votante de Trump”, y luego la pantalla se corta a negro con el texto: “LO QUE REALMENTE PASÓ”. Los dos niños pequeños vuelven a aparecer en la imagen, pero esta vez suena música alegre en segundo plano.

El video se editó para mostrar lo que sucedió justo antes de que se viera al niño negro correr del niño blanco, y se muestran corriendo el uno hacia el otro para tener un fuerte abrazo. Después de que se abrazan, están contentos mirando el juguete del niño blanco y luego comienzan a correr con alegría por la calle, mostrando exactamente la misma escena que abrió el video pero en un contexto muy diferente y “real”.

El video cierra con otro desvanecimiento a negro con un texto que dice: “AMÉRICA NO ES EL PROBLEMA. LAS FALSAS NOTICIAS LO SON. SI VES ALGO, DI ALGO”.

“SOLO PUEDES EVITAR NOTICIAS INCENDIARIAS FALSOS”, se lee en la pantalla antes de que el video llegue a su fin.

Twitter marcó el video con la etiqueta “medios manipulados”, ya que las imágenes fueron manipuladas de su forma original.

Después de que el tweet de Trump se volvió viral, Michael D. Cisneros, quien filmó el video viral original con su hijo Maxwell y su amigo Finnegan McKenna abrazándose, dejó en claro que no era fanático del nuevo meme.

Cisneros escribió en Facebook sobre el video que Trump compartió: “NO CONVERTIRAS ESTE VIDEO AMOROSO Y HERMOSO PARA PROMOVER TU AGEBDA DE ODIO‼ ️‼ ️‼ ️” y “¡NO PUEDEs SALIR CON ESTO!”.

El video fue removido por Twitter debido a su contenido y las exigencias de los padres de los pequeños y muchos cibernautas que lo consideraron más allá de los límites.

Heavy.com contactó al padre de Cisneros y Finnegan para que comentaran sobre el hecho de que Trump tuiteó una versión editada del video viral de sus hijos.

CNN realmente informó sobre el video viral protagonizado por los niños pequeños Maxwell y Finnegan en 2019

En 2019, CNN informó sobre el video real de los dos niños pequeños abrazados, y fue una historia positiva.

El video, que se publicó originalmente en Facebook el año pasado, está protagonizado por Maxwell, que tenía 26 meses en ese momento, y Finnegan, de 27 meses. Los dos habían sido amigos durante casi un año. El artículo de CNN decía: “Fue pura alegría a primera vista. Dos niños pequeños, uno negro y otro blanco, se vieron en las calles de Nueva York. Al instante, ambos corrieron el uno al otro para darse el mayor abrazo, como lo hacen los mejores amigos”.

WPIX, filial de CNN, habló con el padre de Maxwell, Cisneros. “Simplemente corrieron el uno hacia el otro y saqué mi teléfono lo más rápido posible e intenté grabarlo”, dijo Cisneros. “Son demasiado lindos juntos”.

“La razón por la que está llamando la atención [es] porque es con un niño negro y un niño blanco”, continuó. “Pero si puede cambiar la opinión de alguien, ya sabes, o simplemente cambiar su opinión sobre las cosas, entonces vale la pena”. Después de que el video se volvió viral, Finnegan, Maxwell y sus respectivos padres fueron invitados a aparecer en el programa The Ellen Degeneres Show.

Carpe Donktum, el creador del meme que puso Trump, ha creado numerosos videos virales a lo largo de los años que atacan a CNN y a los liberales.

Carpe Donktum ha estado creando videos de memes pro-Trump y antiliberales durante años, y en numerosas ocasiones, Trump ha compartido estos videos controvertidos en su página oficial de Twitter.

MIRA AQUÍ EL VIDEO REAL ANTES DE SER MANIPULADO

En una entrevista con FOX News, Donktum dijo que prefiere permanecer en el anonimato “porque el clima político actual es impredecible y el nivel de ira de muchos liberales los hace inestables”. Sin embargo, FOX informó, “su identidad ha sido revelada por los críticos”. Donktum le dijo a FOX que antes de que Trump se convirtiera en presidente, solo seguía política casualmente.



“Siempre me ha interesado la política y he votado en todas las elecciones desde que pude, por primera vez en 2000”, dijo Donktum. “Diría que mi actividad política fue muy limitada antes de 2015, y aumentó exponencialmente después de que Donald Trump ingresó a la carrera”.



En cuanto a cómo Donktum, que fue invitado a la Casa Blanca dos veces en julio de 2019, se inició en el mundo de los videos cómicos de derecha, le dijo a FOX que, aunque siempre estaba interesado en los memes de Internet, comenzó a tomarlos más en serio en 2017.

“Había estado incursionando en la creación de imágenes y el photoshop durante la campaña y decidí diversificarme en la creación de videos. Mi primer video fue una parodia del trailer de lanzamiento de Pokemon Go, llamado Strawman Go. Inmediatamente después de eso, comencé a trabajar en un video que terminé llamando “The Madman Maestro”, que terminé unos días antes de que el presidente Trump publicara el ahora. infame WWE Wrestling GIF. El video que hice fue un video clásico de Bugs Bunny en el que troleó a un cantante de ópera, y finalmente lo hizo sostener una nota hasta que el edificio se derrumbó. Reemplacé Bugs con Donald Trump. Me sorprendió que CNN trató de arruinar la vida de ese pobre hombre y me impulsó a duplicar mis esfuerzos”.

