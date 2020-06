¿Trump posando con una Biblia prestada fue un show?: Cuomo lo denunció

Han pasado más de 24 horas desde que Donald Trump protagonizó un momento que ha sido centro de todo tipo de comentarios: caminó unos segundos desde la Casa Blanca hasta la Iglesia episcopal San John, en Washington y posó con una Biblia en la mano, que según María Celeste Arrarás, era prestada. Todo ello luego de que policías y uniformados militares que hacían frente a las manifestaciones en el paque Lafayette rociaron gases lacrimógenos para limpiar el área de manifestantes a fin de que el presidente pudiera caminar libremente.

Y aunque la polémica acción ha generado todo tipo de comentarios e interpretaciones en redes sociales, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, salió este martes a criticar ferozmente al presidente y aseguró que su imagen con la Biblia en la mano, no fue otra cosa que uno de los tantos shows que suele hacer.

Inicialmente Cuomo usó su cuenta de Twitter para hacer su denuncia, contra el antiguo rey de los reality shows y dueño de Miss Universo y Miss USA.

“El presidente está llamando al ejército estadounidense contra los ciudadanos estadounidenses. Usó al ejército contra una protesta pacífica para poder tomarse una foto en una iglesia. Todo es solo un reality show para este presidente. Vergonzoso”, fue el comentario del mandatario de Nueva York.

El famoso gobernador, quien en medio de la pandemia del COVID-19 se ha convertido en el mandatario más admirado y elogiado por la manera como ha manejado la crisis de salud en su estado, fue más allá y criticó a Trump por no admitir que los manifestantes tienen motivos de peso para protestar por la brutalidad policial y la muerte de George Floyd.



“Hay quienes quieren desdibujar intencionalmente las líneas entre manifestantes pacíficos y legítimos y saqueadores. El presidente está entre ellos”, dijo Cuomo en otro mensaje, donde lo encaró por no haber enviado un mensaje contundente sobre la muerte del afroamericano en Minneapolis. “Quieren que veas los videos del saqueo, no el video del asesinato del Sr. Floyd. No caigas en la trampa”.

El Gobernador del estado también aprovechó su crítica contra Trump para defender a la mayoría de personas que se han sumado a las protestas y dijo que querer asociar a los manifestantes con delincuentes es injusto.

The president is calling out the American military against American citizens.

He used the military to push out a peaceful protest so he could have a photo op at a church.

It's all just a reality TV show for this president.

Shameful.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 1, 2020