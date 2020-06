¿Trump está enfermo?: caminó con pasitos de bebé y crece alarma sobre su salud: [VIDEO]

Un video que muestra al presidente Donald Trump caminando con suma cautela por una rampa de West Point, usando lo que parecen ser pequeños pasitos de bebé, aumentó las alarmas sobre su estado de salud.

Tras hacerse viral el video, que puedes ver aquí, la gente en Twitter comenzó a hacer todo tipo de especulaciones, y ofrecieron diferentes opiniones, alegando incluso que Trump estaba teniendo problemas con el equilibrio y caminar.

Trump defendió su manera de caminar, diciendo que la plataforma estaba resbaladiza y no tenía pasamanos, y negó que se haya tratado de algo adicional.

Donald Trump walking down a ramp at West Point pic.twitter.com/eLnU6VXra8 — Review & Resist (@ReviewResist) June 13, 2020

El presidente Trump se refirió a la “controversia” en Twitter, escribiendo: “La rampa que descendí después de mi discurso de graduación de West Point estaba muy larga y empinada, no tenía pasamanos y, lo más importante, era muy resbaladiza. Lo último que iba a hacer era “caer” para que las Noticias Falsas se divirtieran. Finalmente diez pies para llegar a nivel del suelo.¡Impulso!”.

La gente empezó a lanzar sus respuestas. “Santo cielo”, escribió el Informe Palmer. “¿Por dónde empezamos con esto? La rampa NO era empinada. Los detalles de seguridad de Trump no habrían permitido que la rampa estuviera mojada. Y si Trump estaba preocupado por no parecer estúpido ante la cámara, ¿por qué se movería deliberadamente como un pato en cámara lenta? Donald Trump no está bien”, dijeron en redes.

FYI: this pitiful effort to get people to stop laughing at you just makes you look extra foolish. Delete! — Helen Kennedy (@HelenKennedy) June 14, 2020

Sin embargo, otra persona escribió: “Es realmente triste lo que tienes que soportar, lidiar con las noticias falsas todo el tiempo, ¡son tan implacables cuando se trata de algo de Trump!”.

Algunas personas pensaron que la música de West Point se agregó al momento. El presidente Donald Trump estaba en West Point para pronunciar el discurso de graduación de la escuela militar West Point el sábado 13 de junio.

Un segundo video también se volvió viral y muestra a Trump usando las dos manos para levantar un vaso de agua. Su mano parecía temblar en el video, así que usó su otra mano para estabilizar el cristal.

Puedes ver un video del discurso de Trump en West Point aquí.

“A los 1.107 que hoy se convierten en los oficiales más nuevos del ejército más excepcional que jamás haya tomado el campo de batalla, estoy aquí para ofrecer el saludo de Estados Unidos. Gracias por responder al llamado de su nación”, dijo Trump durante el discurso.



Trump at West Point. Still unable to drink a glass of water with one hand. Someone get him a sippy cup.pic.twitter.com/0V3yxt2KUl — LiA (@LibsInAmerica) June 13, 2020

“Estamos terminando la era de guerras interminables”, dijo Trump también. “En su lugar hay un renovado enfoque claro en la defensa de los intereses vitales de Estados Unidos. No es deber de las tropas estadounidenses resolver conflictos antiguos en tierras lejanas de las que muchas personas ni siquiera han oído hablar. No somos la policía del mundo. Pero avisen a nuestros enemigos: si nuestra gente está amenazada, nunca dudaremos en actuar. Y cuando peleemos de ahora en adelante, solo pelearemos para ganar”.

Trump añadió: “Lo que históricamente ha hecho que Estados Unidos sea único es la durabilidad de sus instituciones contra las pasiones y prejuicios del momento. Cuando los tiempos son turbulentos, cuando el camino es difícil, lo que más importa es lo que es permanente, atemporal, duradero y eterno”. El New York Times señaló que la aparición de Trump en West Point se produjo después de cismas con los líderes militares sobre el despliegue de tropas para hacer frente a los disturbios raciales en las ciudades estadounidenses.

