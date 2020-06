Trump ataca a anciano herido por la policía de Buffalo: ¿por qué le echó gasolina al fuego?

La manera como Donald Trump ha estado manejando la movilización social ocasionada en Estados Unidos, tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, sigue recibiendo críticas.

Y es que luego de haber protagonizado el episodio en Washington la semana pasada, en el que manifestantes pacíficos fueron expulsados con gases lacrimógenos para que el mandatario tuviera la vía libre y pudiese caminar a la iglesia de al frente de la Casa Blanca para posar con una Biblia, ahora lanzó un comentario que ha sido calificado de incendiario, injusto e irresponsable.

Trump recurrió a su cuenta de Twitter para hablar del ataque sufrido hace un par de días en Buffalo, Nueva York, por un hombre de 75 años, identificado como Martin Gugino, quien fue empujado por dos policías y dejado en el piso sangrando por la cabeza.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?

Y aunque la agresión policial, captada plenamente en un video que se hizo viral, generó todo tipo de manifestaciones de repudio, e incluso llevó a que los oficiales involucrados fueran suspendidos, Trump arremetió contra el hombre atacado, quien sigue en el hospital, y no solo insinuó que puede pertenecer a la organización “terrorista” Antifa, sino que dijo que el anciano inventó su caída.

“El manifestante de Buffalo empujado por la policía podría ser un provocador ANTIFA. Martin Gugino, de 75 años, fue empujado después de parecer que escaneaba las comunicaciones policiales para bloquear el equipo”, dijo Trump en su mensaje. “Lo vi, cayó más fuerte de lo que lo empujaron. Estaba apuntando un escáner. Pudo ser un montaje?”.

Las declaraciones del mandatario de inmediato generaron todo tipo de comentarios. Un seguidor de Trump incluso lo criticó y señalo con preocupación que “el presidente de Estados Unidos acusó a una víctima de brutalidad policial de 75 años de ser terrorista”.

The President of the United States has accused a 75 year old victim of police brutality of being a terrorist.

Pero quien levantó su voz de protesta e indignación total, fue el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, estado donde ocurrió la agresión contra el anciano, quien calificó de “asquerosos” los comentarios de Trump.



“Este hombre de 75 años fue noqueado por la policía en Buffalo… cómo puede decir el presidente que debe ser miembro de Antifa y que se cayá más fuerte de lo que fue empujado… cómo dice que es fabricado, que no es real (el abuso). Acusa a este hombre sin pruebas, solo lo asume y ¿la sangre que le salió de la cabeza entonces fue falsa también?”, dijo Cuomo en su conferencia de prensa diaria. “Ese comentario es tonto por parte del Presidente en este momento de angustia y rabia y le pone gasolina al fuego”.



Tras el ataque de la semana pasada, Aaron Torgalski fue identificado por su placa en el uniforme como uno de los dos agentes de policía de Buffalo, que empujó al anciano de 75 años. El segundo oficial en el video fue identificado como Robert McCabe.

Torgalski y el otro oficial, Robert McCabe, fueron procesados ​​el 6 de junio y acusados ​​de agresión.

Los dos oficiales fueron acusados ​​de lesiones personales en segundo grado y liberados bajo su propio reconocimiento. Ambos se declararon inocentes; su próxima cita en la corte es el 20 de julio.

BUFFALO, N.Y. ( @AP ) — Prosecutors say 2 Buffalo police officers charged with assault after video showed them shoving protester.

El video viral visto más de 58 millones de veces, muestra a oficiales de policía empujar al hombre de 75 años al suelo y luego caminan junto a él mientras yace, sangrando de la cabeza, en el pavimento. Government salaries.com dice , “Aaron Torgalski M en 2018 fue empleado en la ciudad de Buffalo y tenía un salario anual de $81,419”.

