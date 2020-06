[VIDEO]: Donald Trump agradece y retuitea video de partidario coreando “Poder Blanco”

El presidente Donald Trump retuiteó un video el domingo que mostraba a un aparente partidario masculino coreando las palabras “poder blanco”.

El vídeo en Twitter, cuenta más de 3.2 millones de visitas y fue subido por un usuario desconocido el sábado. El clip tiene lugar en The Villages, una comunidad de jubilados en la Florida, y muestra un desfile de partidarios pro-Trump en carros eléctricos enfrentándose a manifestantes anti-Trump.

En un momento dado, un hombre blanco sosteniendo un letrero que dice, “Regrésenle el buen juicio a América”, grita: “¿Dónde está tu capucha blanca?”. A esto, un hombre que conduce un carrito de golf decorado con carteles de campaña de “Trump 2020” le grita “poder blanco”.

Seniors from The Villages in Florida protesting against each other: pic.twitter.com/Q3GRJCTjEW

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) June 27, 2020