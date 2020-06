TOP 5 Videos de Famosos – Junio 29, 2020

View this post on Instagram

Indignación en #Mexico luego de que el influencer ambientalista @arturoislasallende y la actriz @aracelyarambula denunciaran la contaminación en las costas de #Acapulco. Según explicó Islas, las autoridades descargan las aguas servidas de la región en la famosa costa generando un desastre ambiental y todo fue grabado. ¡Qué lamentable! • • #OMG #Ecologia #LaSopaNews