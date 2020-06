T-Mobile enfrenta problemas de servicio celular a nivel nacional: ¿Qué pasa con las llamadas?

La compañía de T-Mobile, que ofrece servicio de teléfono e Internet a clientes en todo Estados Unidos, parece estar teniendo una gran interrupción en todo el país, este lunes 15 de junio. Down Detector recibió informes de más de 1000,000 clientes quejándose de no poder hacer llamadas telefónicas y los usuarios frustrados de T-Mobile compartieron sus problemas en Twitter.

Los problemas parecían comenzar alrededor de las 2:45 p.m. ET, que afecta principalmente a clientes en los estados del sudeste antes de extenderse a otras áreas del país. Las quejas de los clientes hicieron que T-Mobile se convirtiera en el término número 1 en Twitter.

Look at the T-Mobile outage map what's happeninggggggggg? pic.twitter.com/tlnwOXTqEM — ⛧🤚🖐️🤘 (@imayeoshin) June 15, 2020

El corte está afectando la capacidad de los clientes para hacer o recibir llamadas telefónicas o mensajes de texto mientras usan datos. Para los clientes que desean comunicarse con el soporte técnico de T-Mobile en línea, pueden comunicarse con la compañía de servicios telefónicos a través de su sitio web de soporte.

A las 4:30 p.m. E.T., Neville Ray, presidente de tecnología de T-Mobile, compartió el siguiente mensaje en Twitter: “Nuestros ingenieros están trabajando para resolver un problema de voz y datos que ha estado afectando a los clientes de todo el país. Lamentamos las molestias y esperamos solucionarlo en breve”.

2. Clientes de T-Mobile envían mensajes a través de Twitter ya que no pueden hacer llamadas telefónicas

Hey @TMobileHelp …you don’t answer DM’s…u don’t answer 611…how do I get help?? — Leo Rautins (@LeoRautins) June 15, 2020

Es un obstáculo para los clientes que desean informar una interrupción del servicio celular cuando no pueden llamar a su proveedor de teléfono, y muchos usuarios en línea están tratando de comunicarse con T-Mobile a través de las redes sociales.

.@TMobile, are you gonna give a status or update on this national outage. Millions can’t make or receive calls. — Linda Sarsour (@lsarsour) June 15, 2020

A medida que pasa más tiempo, este 15 de junio, sin que T-Mobile haya hecho una declaración sobre la interrupción actual, los clientes se sintieron aún más frustrados. Sin una declaración oficial, muchos clientes creían que el problema era con su propio teléfono, no con su proveedor de servicios, hasta que revisaron Twitter.

T-Mobile users trying to call customer service about their phone not working with their phone that isn’t working pic.twitter.com/p0SXav1T2j — goattfishh (@goattfishh) June 15, 2020

Un usuario en línea se preocupó porque podría haberse perdido su pago mensual y tuiteó: “T-Mobile me trajo aquí pensando que había perdido un pago y ni siquiera puedo llamar para quejarme”.

Los clientes de AT&T, Verizon y Sprint también informaron interrupciones del servicio celular

MAJOR DEVELOPING — BREAKING: Verizon, Sprint, AT&T, T-Mobile, and US Cellular are all down in some parts of the US, with service-tracker Down Detector reporting outages in New York, Florida, Texas, Georgia, and California. – BI#TMobile #down pic.twitter.com/VrXzIFnDoC — Jewish Breaking News (@JBN) June 15, 2020

Según Down Detector, los clientes de T-Mobile no fueron los únicos clientes que no pudieron usar sus teléfonos este lunes. Además AT&T, Verizon y Sprint, la última de las cuales se fusionó recientemente con T-Mobile para formar la red 5G más grande de Estados Unidos, vio un aumento en los cortes informados entre las 3 p.m. ET y 4:30 p.m. ET el 15 de junio.

Los clientes descontentos en las principales ciudades como Tampa, Miami, Atlanta, Nueva York, Chicago, Houston y Los Ángeles, informaron que no tenían señal, internet móvil o servicio telefónico.

Andrew Martonik, editor ejecutivo de Android Central, compartió una actualización sobre los cortes a las 4:30 p.m. ET, tuiteó: “Parece que los clientes de T-Mobile tienen la mayor cantidad de problemas, pero los otros operadores también enfrentan problemas de red en todo el país. Los clientes de T-Mobile, Sprint (obv) y Verizon tienen principalmente problemas con las llamadas, mientras que los informes de AT&T se dividen en un 50/50 entre los problemas con las llamadas y los datos “.

Para obtener ayuda con la resolución de problemas, se recomienda a los clientes que se pongan en contacto con sus proveedores de servicios en Twitter: @TMobileHelp, @ATTHelp, @VerizonSupport y @SprintCare.

El servicio de telefonos celulares es interrumpido en medio de la cuarentena

I’m with T-Mobile and can only call/text over my wi-fi….I have no network at all. So if I have leave the house I’m screwed. #TMobile pic.twitter.com/oVxGOigM1H — D.L. Sparks (@dlsparks) June 15, 2020

Si bien nunca es un buen momento para perder el servicio de teléfono celular, con la mayoría de los estadounidenses trabajando desde su casa en medio de coronavirus, y sin acceso a teléfonos en su oficina, la interrupción parecía aún más inconveniente. Debido a las frustraciones, los clientes tuitearon sobre cómo no querrían pagar la factura de este mes o hicieron bromas sobre lo que es sin poder contactar a nadie fuera de su hogar.

Renata DuBose de WJBF News tuiteó: “Por favor, @TMobile arregle este servicio horrible. ¡Firmado, un reportero de televisión en una fecha límite!

Once again… my Mom was right….there is a need to still have a landline phone @TMobile 🙄🤦🏻‍♀️😂🤷🏻‍♀️ why are they always right #dangit #moms #TMobile — Nicole Hage (@NicoleHage) June 15, 2020

So of course T-mobile had to be shut down at the wrong times but if that’s the case they should pay everyone’s phone bill who has T-Mobile account#Tmobile — Blitz (@williamsdemitr1) June 15, 2020

Me and everybody else that has T-MOBILE trying to dail out rn: pic.twitter.com/jO6VMlOd7u — Savia🎨✨ (@saviaivas) June 15, 2020

Este es el original en inglés de Heavy.com, por Emily Bicks