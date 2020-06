Reportan tiroteo en Seattle: ¿cuántas víctimas hay?

Están surgiendo informes de que una persona murió luego de un tiroteo en la ciudad de Seattle, justo después de las 3 a.m. este 29 de junio en la zona del Capitol Hill, tomada por manifestantes, conocida como CHOP. Los informes oficiales publicados por la policía confirmaron el incidente.

La policía de Seattle emitió un comunicado en la mañana de este lunes asegurando que “los oficiales estaban investigando un tiroteo cerca de la zona comprendida entre la 12 Avenida y Pike Street. Informes de dos personas heridas ”en el área de protesta organizada en CHOP o Capitol Hill”.

Deedee Sun de KIRO7 informó que “una de las dos víctimas de los disparos en CHOP ha muerto. El otro todavía está en estado crítico aquí. Este es el segundo tiroteo fatal en la zona de protesta en 10 días”.

Según KING 5, “un portavoz del Centro Médico Harborview en Seattle dijo que dos hombres con heridas de bala fueron transportados al hospital en estado crítico. El portavoz dijo que una víctima llegó en vehículo privado, y la segunda fue transportada por médicos del Departamento de Bomberos de Seattle”.

Deedee Sun, reportera de KIR07 y CBS Seattle, publicó en Twitter: “#Última hora: Otro tiroteo en CHOP. @harborviewmc me dice que los hombres están heridos, ambos en estado crítico. La policía de Seattle está aquí entrevistando a personas, parece que son testigos”.

Un jeep blanco “atravesó el área del parque” y se estrelló.

Las imágenes publicadas por Cassandra Fairbanks del District Herald, mostraron la escena después de que un automóvil se estrelló contra la barricada antes de ser detenido a la fuerza por la seguridad de CHAZ/CHOP.

“Un retransmisor en vivo en la escena dice que este es el vehículo que conducía el tirador”, escribió.

El video muestra un SUV blanco junto a una barricada rota. El hombre que habla en el video confirma “seguimos escuchando [a la gente] decir que este vehículo conducía por el vecindario estuvo en el tiroteo, y luego vino y se estrelló contra la barricada del Sur”.

Jake Whittenberg, de NBC Seattle, publicó una foto del automóvil en el Parque Cal Anderson y dijo que el SUV “entró en el #CHOP y fue acribillado a balazos durante la noche. Según los informes, la “seguridad” de CHOP abrió fuego. 1 hombre en el SUV asesinado. El segundo hombre sigue en estado crítico”.

La corresponsal de Q13Fox, Simone Del Rosario, publicó una foto del vehículo, escribiendo: ‘escena de miedo en #CHOP esta noche, con muchos disparos. Recibí una llamada de uno de los organizadores allí de que un Jeep blanco atravesó el área del parque [Cal Anderson]. Más tarde se estrelló contra las barricadas. Aquí está ese Jeep. Harborview dice que dos víctimas de disparos están en estado crítico [condición]”.

Una transmisión en vivo de M101 News Network publicó un video de la escena. “Se puede escuchar el quinto disparo en video. Se pueden escuchar disparos en el video desde aproximadamente seis segundos.

El Spectator y el Gateway Pundit informaron que el “transmisor en vivo en la escena dijo que creían que había al menos dos personas con disparos, una en la cabeza”.

Cuando llegó la policía, al menos una de las víctimas estaba siendo transportada al hospital en automóviles.

“Acabamos de escuchar disparos tras disparos, … hay al menos dos víctimas, puede haber un tercero que recibió un disparo hace aproximadamente una hora, no puedo confirmar eso”, dijo el espectador en vivo.

El livestreamer también agregó que “parecía que un automóvil se había detenido y comenzó a disparar desde el vehículo”.

En otro video publicado en Twitter desde la escena, se pueden escuchar disparos alrededor de los siete segundos.

Se publicó otro video en el que se puede escuchar a un hombre gritar “si quieres estar seguro, ve al recinto. Última advertencia. Ve al recinto”.

Se puede escuchar a otro hombre decir “hay tiradores activos aquí afuera”, y otro dice: “¿escuchas eso?” antes de que alguien grite “corre” y la gente comienza a gritar y correr.

“Mier.., hay muchos disparos en este momento”, dice la persona que filma. “Hay un SUV blanco que circula por el perímetro de CHAZ, disparando”.

