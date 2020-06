Tiroteo en Charlotte siembra el terror: ¿cuántos muertos dejó el ataque?

Nueve personas fueron atacadas con arma de fuego y dos de ellas perdieron la vida durante las celebraciones del Juneteenth en Charlotte, Carolina del Norte, según la policía.

WBTV dijo que el subdirector de la policía de Charlotte-Mecklenburg, Johnny Jennings, confirmó en un comunicado en las primeras horas de este lunes 22 de junio que se produjo un tiroteo durante un evento del Juneteenth en Catherine Simmons Avenue y Beatties Ford Road, en Charlotte. La policía dijo que había evidencia de múltiples tiradores después de que nueve personas fueron baleadas.

Tras el tiroteo, siete personas están ahora en el hospital y otras cinco fueron atropelladas por vehículos en el lugar, con un total de 14 víctimas conocidas, según Anne Marie Hagerty de WBTV.

BREAKING update per @CMPD: started as call for pedestrian hit. Police arrive on scene, hundreds of people in streets, then shots went off. Nine shot, 2 confirmed dead, 7 in hospital. Five hit by vehicles afterward, 14 total injured they know of. Evidence of multiple shooters. pic.twitter.com/TmsUWMViCA — Anne Marie Hagerty (@AnneMarieWBTV) June 22, 2020

La policía de Charlotte-Mecklenburg confirmó una investigación de homicidio en su cuenta oficial de Twitter en la madrugada del 22 de junio. La policía dijo que “una persona fue declarada muerta en el lugar”. Medic transportó a varias otras víctimas con heridas de bala.

También se investigó un homicidio en un lugar diferente, el 1300 Block of Varsity Lane, dijo la policía.

CMPD detectives are investigating a homicide in the 1300 block of Varsity Lane. One person has been pronounced deceased at the scene. — CMPD News (@CMPD) June 22, 2020

El video tomado del tercer día del evento Juneteeth Beatties Ford Road en una “fiesta improvisada en la calle” fue publicado en las redes sociales alrededor de las 3 am del 22 de junio con la intención de mostrar el momento del tiroteo, ocurrido alrededor de la medianoche del 22 de junio. Se pueden escuchar disparos. justo después de la 1:20:00 en el siguiente video.

CMPD detectives are investigating a homicide in the 1800 Beatties Ford Rd. One person has been pronounced deceased at the scene. Several other victims have been transported by Medic with gunshot wounds. — CMPD News (@CMPD) June 22, 2020

Otros hechos se pueden observar en otro video publicado en la misma cuenta.

Justin the Francois, de Nerve Media Productions, dice que hubo otro video del viernes 19 de junio, donde también se dispararon tiros al aire en un incidente “menos violento”. El hombre también dice que los testigos informaron haber visto a alguien blandiendo un “rifle al estilo Kalashnikov” en la multitud temprano en la noche.

This is video from Friday evening. It seems the same thing happened tonight, but potentially more violent. All of these gunshots are presumably vertical. pic.twitter.com/2oA5liM3JT — Justin the Francois (@lafrancois_j) June 22, 2020

Otro video ofrece una perspectiva diferente de la escena que se desarrolla. Mientras la pantalla se oscurece, se pueden escuchar disparos desde la marca de 9 minutos. Desde la marca de 14 minutos, las víctimas pueden verse en el suelo, mientras los médicos están en la escena.

El testigo describe a dos personas baleadas en la cabeza y “una mujer joven” en medio de la calle. Luego le dice a los servicios de emergencia “tienes tres cuerpos ahí abajo”.

Here is another video from the scene from one of the victim’s cousins. The victim’s name is Princess and she is responsive. Another can be seen having CPR administered. https://t.co/yxQ8Rtlv0L — Justin the Francois (@lafrancois_j) June 22, 2020

Se puede ver a un oficial de policía con un rifle a las 19:00 en el video. El testigo luego dice “mira a este loco hijo de p… en el medio de la calle, con un rifle de asalto, apuntando a nuestra cara”.

Otros videos de la escena muestran que hay víctimas de disparos heridos, médicos que administran RCP y víctimas fallecidas.

“El video muestra que la gente continúa disparando después de que los oficiales llegaron a la escena. Un oficial ingresa a la escena con un arma larga, obligando a las personas a regresar, en lugar de administrar asistencia médica”, dijo una publicación.

Desde entonces, se han eliminado varios videos publicados en la escena.

Hagerty de WBTV News estaba en la escena de los hechos, según los informes, hablando con familiares de la víctima fallecida.

“Los familiares de una de las víctimas fallecidas me dijeron que están devastados por perder a una hija, a una sobrina querida, justo después del Día del Padre, en esta violencia sin sentido. Dicen que acaban de enterrar a una hermana en enero y esto es demasiado”, dijo en Twitter.

Hagerty publicó más videos de la familia que llegaba a la escena y dijo que los familiares de las víctimas “se podían escuchar llorando en las multitudes que aún se reunían”.

Hagerty dijo que los testigos le mencionaron que “la gente celebraba Juneteenth aquí en Beatties Ford todo el fin de semana”.

WSOC informó una “escena del crimen masivo” con “varias personas baleadas”. Gina Esposito, de WSOC, confirmó que cinco personas habían sido atropelladas por automóviles que abandonaban la escena.

Esta es la versión original de Heavy.com