Terremoto sacude a California: ¿hay víctimas y daños?

Un nuevo movimiento telúrico fue reportado en California, y autoridades sísmicas confirmaron que ocurrió un terremoto de magnitud 5.5 a casi 14 millas al oeste de Ridgecrest, California y a 117 millas al sur-suroeste de Los Ángeles.

Los expertos dicen que se trató de una réplica de la secuencia de sismos ocurrida en Ridgecrest hace casi un año.

Fox News aseguró que el sismo ocurrió hacia las 9:32 pm (hora del este) y manifestó que el área circundante ha tenido cinco terremotos de magnitud 3.0 o mayores en los últimos 10 días.

#BREAKING: 5.5 aftershock of Ridgecrest quake rocks San Bernardino County MORE: https://t.co/eB7X2XIsM0 — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) June 4, 2020

Según USGS.gov, se ubicó cerca del área de Ridgecrest. Puedes ver el mapa interactivo aquí.

El sismólogo de Cal Tech, Zachary Ross, dijo en Twitter que el terremoto fue la réplica más grande de la secuencia de Ridgecrest que comenzó hace un año. Los primeros informes indicaron que el terremoto fue de magnitud 5.1, pero ahora se estima que es de magnitud 5.5.

Según USGS, el terremoto se informó cerca de los siguientes lugares:

10.5 millas al Norte del Valle de Searles, California

10.5 millas al Noreste de Trona, California

13.9 millas al oeste de Ridgecrest, California

54.6 millas al Sureste de Barstow, California

76 millas al Noroeste de Lone Pine, California

92 millas al oeste de Bakersfield, California

103 millas al Sur de San Bernardino, California

117.5 millas al Suroeste desde Los Ángeles, California

M 5.53 makes this the largest aftershock of the Ridgecrest sequence, nearly 1 year after it began. — Zachary Ross (@zross_) June 4, 2020

Este mapa, proporcionado por el Mapa de Intensidad de Internet de la Comunidad de USGS, estima la ubicación e intensidad del terremoto. Puedes ver el mapa completo aquí.

EMSC compartió este mapa:

El sismólogo Zachary Ross insistió en que esto es una réplica después de casi un año.



Escribió en Twitter: “¿Por qué se considera esto una réplica de Ridgecrest después de casi un año? Porque la tasa de eventos por día todavía está muy por encima de la tasa antes de que comenzara la secuencia”.

La Dra. Lucy Jones, una sismóloga, compartió el mismo análisis en Twitter. Ella escribió: “Sí, un terremoto. Una magnitud de 5.5 en el extremo sur de la zona de réplicas de Ridgecrest 2019. Esta es una gran réplica tardía. ¿Recuerdas que dije que son comunes?”.



Yes, an earthquake. A M5.5 at the very southern end of the 2019 Ridgecrest aftershock zone. This is a large late aftershock – do you remember that I said these are common? — Dr. Lucy Jones (@DrLucyJones) June 4, 2020

El alcalde Eric Garcetti anunció el terremoto, que se pudo sentir hasta el centro de Los Ángeles, y agregó: “Como si las cosas no pudieran empeorar”.

The Mayor pretty much sums it up right now in LA. #earthquake pic.twitter.com/xGgVEzzRO4 — Niall Dalton (IRE) (@Stakeshorses) June 4, 2020

La NOAA ha señalado que actualmente no existe una advertencia de tsunami, asesoramiento, vigilancia o amenaza.

Hasta el momento no se han reportado daños considerables ni víctimas, pero las autoridades locales continúan haciendo inspección de los efectos del sismo.

