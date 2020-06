Terremoto de 5.8 sacude de nuevo a California: ¿hay víctimas?

Un terremoto con magnitud de 5.8 en la escala de Richter se registró este miércoles en California, generando pánico entre los habitantes diferentes regiones del estado donde se sintió fuerte el sismo.

La noticia fue revelada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que aseguró que el movimiento telúrico ocurrió en la localidad de Lone Pine, California. Lone Pine queda entre el Parque Nacional Sequoia y el Parque Nacional Death Valley.

El USGS aseguró además que el temblor ocurrió a las 10:40 de mañana hora local, 1:45 pm, hora del este.

El organismo geológico agregó que el epicentro del temblor se ubicó cerca de Cartoga, a unas 180 millas al norte de la ciudad de Los Ángeles.

Fox News mencionó que el sismo causó algunos problemas con la luz y destacó que inicialmente el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) dijo que el terremoto había sido de magnitud 6.0.

Asimismo se informó que tuvo una profundidad de dos millas.

ABC News aseguró que habitantes y dueños de negocios de Lone Pine y Bishop manifestaron que el sismo se sintió bastante fuerte, pero que hasta el momento no se habían reportado daños considerables.

We just felt a little shake in our newsroom! Did anyone else feel that? #earthquake #Fresno #California

Asimismo, se mencionó que hubo algunos derrumber y desprendimientos de áreas rocosas en el condado de Inyo.

En las zonas altas de Los Ángeles se reportó que se sintió el sismo también.



Las autoridades californianas y los equipos de socorro de Lone Pine están realizando actividades de supervisión en la zona para determinar los efectos totales del temblor, pero hasta el momento no se han reportado víctimas o heridos.

El nuevo temblor ocurre solo un día después de que un severo terremoto de 7.5 golpeara a México, imactando mayormente el estado de Oaxaca y la capital azteca.

The light fixtures in my kitchen and dining room swinging after a good jolting #earthquake that we just felt in #fresno

El pasado 3 de junio otro movimiento de tierra de magnitud 5.5 se presentó a casi 14 millas al oeste de Ridgecrest, California y a 117 millas al suroeste de Los Ángeles.

Los expertos aseguraron que se trató de una réplica de la secuencia de sismos ocurrida en Ridgecrest hace casi un año.

5.8 magnitude earthquake shakes Central California

Fox News dijo que el área circundante ha tenido cinco terremotos de magnitud 3.0 o mayores en los últimos días.

NOTICIA EN DESARROLLO.