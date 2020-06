Tamara Harrian abofeteada en la cara al confrontar mujer latina en gasolinera de Arizona

Tamara Harrian es la mujer de Arizona acusada de confrontar a una mujer latina de manera racista dentro de una estación de servicio de Phoenix, Arizona.

Harrian, de 61 años, está casada con el abogado Robert Harrian. Harrian trabaja como gerente de operaciones en la firma de abogados con sede en Glendale de su esposo. La firma se especializa en procesos de divorcio.

El video que muestra a Harrian se grabó el 6 de junio. Harrian se ve exigiendo ayuda dentro de la estación de servicio, ya que dice que la bomba exterior no funciona. El hombre que graba el video dice que Harrian le dijo a una mujer que estaba siendo atendida en el mostrador que “regresara a su país”.

Esto no se muestra en el video. Harrian le dice al empleado que no sirva a la mujer. La otra mujer se enfrenta a Harrian. Después de que Harrian pone sus manos sobre la mujer, está la abofeteó en la cara. Heavy ha contactado a Tamara Harrian para comentar sobre el video.

Múltiples usuarios de Twitter han etiquetado a Harrian como una “Karen”, una referencia al popular meme. Según Elle Hunt de The Guardian, “Karen es una mujer blanca de mediana edad con un corte de pelo asimétrico que pide hablar con un gerente, que tiene tanto de listo como ella de ignorante”. La pieza vinculaba el término a una referencia de la película del 2004 “Mean Girls”.

Según “Know Your Meme”, el meme de “Karen” fue agregado a la página en el 2019 en la sección estilo de corte de pelo: “Puedo hablar con el gerente?”. El editor del sitio le dijo a The Guardian que los memes de ese tipo han existido desde 2014 y nacieron de Black Twitter.

El hombre que grabó el video dijo que Harrian le estaba diciendo a la gente dentro de la tienda que ella era la gerente

Durante el video, Harrian se identifica como la gerente de la tienda. TMZ informa, citando a uno de los dueños de la tienda, que Harrian no está empleada allí y que no será bienvenida en ninguna de las tiendas en el futuro.

El incidente ocurrió en una estación de Super Pumper en North 7th Street y East Greenway Parkway en la parte norte de Phoenix.

El hombre que grabó a Harrian, Greg Conn, le dijo a Fox Phoenix: “[Harrian] estaba diciendo que

ella era dueña del lugar, que era gerente allí, pero he hablado con el CEO de Super Pumper y él dice que ese no es el caso. Ella no está afiliada a ninguna de las tiendas en todo el país”. Fox Phoenix ha identificado a la otra mujer en el video como Karina Rodrigez.

Al publicar el video en su página de Facebook, Coon describió la escena diciendo: “Estaba haciendo el check out y esta señora entra en la tienda nerviosa gritándole al empleado que solicite a otro empleado que le ayude porque la fila se estaba alargando y su bomba no funcionaba. Salió otro empleado y ella le dijo a la joven en el video que podía ir a a la otra caja de una manera muy autoritaria.

La joven le dijo “gracias pero no necesito su ayuda”. Estaba claramente molesta con la dama como todos los demás en la tienda. En este momento, la señora le dijo al empleado que no la atendiera, le dijo que podía irse y regresar a su país. Fue entonces cuando saqué mi teléfono, y el resto está aquí en el video”.

Harrian es la líder del ministerio de mujeres en su iglesia

Una captura de pantalla de la biografía de Robert Harrian en el sitio web de su empresa dice que él ha estado casado con su esposa “por más de 20 años”. El apellido de soltera de Harrian era Hockamier. El perfil dice que a la pareja le gusta viajar y jugar golf juntos. La pareja es religiosa. Robert Harrian sirve como diácono y Harrian actúa como un “líder en el Ministerio de las Mujeres”. El hermano de Harrian es un reconocido compositor cristiano.

La página de Google Review del bufete de abogados ha sido jaqueada por personas que vieron el video de la estación de servicio. La evaluación promedio de la empresa tiene una de cinco estrellas. Las dos revisiones anteriores a junio de 2020 son negativas. Una persona dijo que se le cobró el doble del promedio nacional por una Órden Calificada de Relaciones Domésticas. Esa persona describió a la empresa como “muy sombría” en su práctica.

Según la página de Harrian en LinkedIn, ahora eliminada, ella es la gerente de operaciones de la firma de abogados Harrian. Harrian se graduó de Glendale Community College y Northern Arizona University, donde estudió administración. Robert Harrian estudió en la Facultad de Derecho de la University College en Londres, Inglaterra, y recibió su Doctorado en Jurisprudencia de la Universidad Estatal de Arizona. Robert Harrian ha servido en la Junta de Ajuste de Glendale y en la Comisión de Planificación y Zonificación de Glendale. Es un veterano de la Marina que nació en Bradford, Nueva York.

El esposo de Tamara Harrian dice que sufre de una enfermedad mental

En una entrevista con NBC Phoenix, Robert Harrian dijo que su esposa sufre de una enfermedad mental. Durante la entrevista, Robert Harrian se disculpó en nombre de su esposa. Robert Harrian también dijo que su esposa no ha sido diagnosticada y que no ha podido internarla en un siquiátrico.

Él dijo: “Se dijeron cosas horribles y muchas de esas cosas horribles vinieron de mi esposa. Fueron producto de una enfermedad. Se trata de tu cónyuge que has conocido y amado durante 30 años y ella está empezando a decaer. Y usted está tratando de brindarle ayuda pero no puede brindársela porque ella no cree que le suceda nada malo”.

Karina Rodrigez dijo en una entrevista en español con Telemundo, a través de NBC Phoenix: “Me duele el corazón. Cuando me fui lloré mucho, me entristece mucho que esto esté sucediendo. Ella vino con mucha autoridad como si nosotros tuviéramos que servirla, nos rebajó a un nivel que no teníamos”.

Según su página de Facebook, Rodrigez asistió a la escuela de cosmetología y a la Escuela de Asistencia Médica Bryman. Ella es residente de Phoenix, Arizona.

Este es el original de Heavy.com