Acusan a Steven Williams por 4 homicidios a sueldo en Filadelfia: ¿quién es el sicario?

Steven Williams es un asesino a sueldo profesional, de 25 años, que enfrenta cargos por cuatro asesinatos tipo sicariato, en Filadelfia.

La policía alega que entre mayo de 2018 y septiembre de 2019, Williams aceptó contratos por miles de dólares para asesinar a cuatro hombres, según informó el Philadelphia Inquirer. Los cuatro hombres fueron asesinados a tiros, tres de ellos mientras estaban sentados o saliendo de automóviles estacionados.

El señalado sicario le dijo a la policía que está al tanto de los asesinatos, pero otras personas lo están convirtiendo en el “tipo de la caída”, informó el Inquirer.

A 25-year-old man has been charged with committing four separate slayings over nine months, and the #Philadelphia district attorney described him as a "contract killer" who was paid thousands of dollars for his work. https://t.co/hcvgr69lxA

— CBS Philly (@CBSPhilly) June 13, 2020