Top 5 Últimas Noticias Junio 5 de 2020

En tres ciudades y durante seis días se llevarán a cabo los servicios conmemorativos para despedir a George Floyd. Los organizadores de los funerales quieren reconocer el significado que Floyd tuvo en la vida de su familia y el significado más amplio que asumió en la muerte.

En la primera ceremonia conmemorativa, celebrada ayer jueves, el reverendo Al Sharpton fue el encargado de dar un conmovedor mensaje en el Frank J. Lindquist Sanctuary de la Universidad North Central de Minneápolis, ciudad en la que vivía Floyd y donde fue asesinado.

El reverendo Al Sharpton dijo que el servicio conmemorativo para George Floyd “no fue un funeral normal”.

“Quiero que no nos sentemos aquí y actuemos como si tuviéramos un funeral programado. George Floyd no debería estar entre los fallecidos. No murió por problemas de salud comunes. Murió por un mal funcionamiento de la justicia penal estadounidense”, dijo Sharpton como reportó CNN.

Paralelo a los eventos de este primer evento conmemorativo, se conoció también que George Floyd dio positivo por coronavirus en prueba realizada tras su muerte, según autopsia estatal. La autopsia también dejó claro que su muerte fue causada por paro cardiorrespiratorio causado por un homicidio, después de que el ex policía Derek Chauvin pusiera una de sus piernas en el cuello de Floyd durante varios minutos. Abajo veremos más detalles.

En todo caso la indignación sigue en aumento en Estados Unidos por la muerte de Floyd, y las protestas no se acaban. Multitudes alrededor del país piden justicia por su muerte, mientras Trump manda reforzar los límites de la Casa Blanca rodeado de fuerzas militares.

Su comportamiento ha desatado una impresionante ola de críticas y reacciones tal vez más severas que el mismo manejo de la pandemia.

Una de las críticas que más puede sacudir a Trump aunque bromee al respecto fue la del exsecretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, quien arremetió contra Donald Trump. Mattis asegura que es la primera vez que ve a un presidente tratar de dividir al pueblo estadounidense de esta manera. No se pierdan los detalles de sus declaraciones abajo.

Hablando de las protestas vividas en estos conmocionados días, ha circulado la información de que varios miembros del grupo extremista conocido como Boogaloo han aparecido en algunas ciudades de Estados Unidos donde se ha marchado. El grupo se caracteriza por ser compuesto por activistas de derechos de armas y el movimiento de la milicia. Es importante conocer un poco más de qué se trata.

Y para cerrar con una nota más esperanzadora para la juventud, el ex presidente Barack Obama alentó a los jóvenes que han liderado las protestas de las últimos días de forma pacífica y aseguró que el movimiento refleja un “cambio de mentalidad” inédito en la historia del país. Además dijo que las protestas en curso cambiarán a Estados Unidos para siempre. Más frases de su discurso abajo.

1. Ya comenzaron los funerales para George Floyd

Los memoriales para Floyd se realizarán en dos estados distintos durante un periodo de seis días, el primero se llevó a cabo ayer 4 de junio. El reverendo Al Sharpton fue el encargado de dar un conmovedor mensaje en el Frank J. Lindquist Sanctuary de la Universidad North Central de Minneápolis, ciudad en la que vivía Floyd y donde fue asesinado.

El reverendo Al Sharpton, mientras elogiaba a Floyd hoy, dijo que al principio pensó que Floyd estaba buscando consuelo en sus últimos momentos:

“A veces, lo único entre nosotros y nuestras condiciones eran nuestras madres. A veces, lo único que tenemos que quita el peligro son nuestras madres”, dijo Sharpton.

Pero Sharpton explicó que el hijo de Floyd, Quincy, dijo que pensaba que la difunta madre del hombre podría haber estado llamándolo.

Así es como lo expresó:

“Quincy dijo, ‘ya sabes, estaba pensando que tal vez estaba llamando a su madre porque en el momento en que se estaba muriendo, su madre estaba estirando las manos y diciendo: ‘Vamos, George. Te daré la bienvenida donde los malvados dejarán de molestar, donde los cansados estarán descansando. Hay un lugar donde la policía no te pone las rodillas encima, George. Hay un lugar donde los fiscales no arrastran los pies. Tal vez mamá dijo, ‘vamos, George””. Así lo dice CNN.

El segundo servicio conmemorativo se realizará el sábado 6 de junio a las 3 p.m. en Carolina del Norte, donde Floyd nació hace 46 años. El lunes 8 de junio, se llevará a cabo un funeral público en Houston, Texas. El martes, se hará un funeral privado para la familia también en Houston.

Clayborne Carson, director del Instituto de Investigación y Educación Martin Luther King, Jr. de la Universidad de Stanford, dijo que “para una persona que era prácticamente desconocida para el mundo hasta la semana pasada, esto no tiene precedentes”.

El famoso boxeador Floyd Mayweather dijo que pagará por los gastos del funeral y no es la primera vez que el multimillonario brinda este tipo de ayudas, Este martes, el sitio TMZ publicó la cifra del cheque que Mayweather le envió a la familia del difunto: USD 88.500. Más detalles aquí.

2. George Floyd dio positivo por coronavirus en prueba realizada tras su muerte, según autopsia estatal

Un informe completo de la autopsia sobre George Floyd, el hombre que murió después de ser retenido por la policía de Minneapolis hace pocos días, revela que se encontraba contagiado de SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. El informe de 20 páginas también indica que Floyd tenía fentanilo y metanfetamina en su cuerpo al momento de su muerte, aunque estos medicamentos no figuran como la causa.

Ha habido dos autopsias en la investigación de la muerte de Floyd, y aunque los resultados son ligeramente diferentes, ambas concluyeron que fue asesinado por la policía. La primera fue realizada por la Oficina del Fiscal del Condado de Hennepin, que dijo que Floyd fue asesinado por “arresto cardiopulmonar que complica la sumisión, la restricción y la compresión del cuello”. En una denuncia penal, los fiscales dijeron que Floyd fue asesinado por “los efectos combinados de que Floyd fuera retenido por la policía, sus condiciones de salud subyacentes y cualquier posible intoxicante en su sistema probablemente contribuyeron a su muerte”.

Una segunda autopsia independiente encargada por la familia de Floyd encontró que “la evidencia es consistente con la asfixia mecánica como causa de muerte y el homicidio como forma de muerte”. Más en CNN.

3. Qué es el grupo extremista Boogaloo?

En medio de las manifestaciones en los Estados Unidos, los manifestantes en Texas, Minnesota, Carolina del Norte y Kentucky se han encontrado con varios hombres armados con camisas hawaianas. Estos hacen parte del grupo vagamente organizado denominado Boogaloo Boid, un nombre que proviene de la película de culto de 1984 “Breakin ‘2: Electric Boogaloo”.

El grupo de extrema derecha, nacido de 4chan’s / k / board, que se dedica a la adoración de armas, no tiene una organización central firme, y solo tiene una colección suelta de valores compartidos, recientemente se ha activado por las protestas contra la policía.

“Ahora está creciendo en las plataformas principales, y en este momento de protesta está comenzando a pasar de lo virtual a lo presencial”, dijo. “Se parece al movimiento de milicias que lo precedió, que ha sido bien documentado como una fuerza para promover la violencia”, dijo Megan Squire, profesora de ciencias de la computación en la Universidad de Elon en Carolina del Norte.

El sábado, tres Boogaloo Bois fueron arrestados en Las Vegas después de llenar los botes de gas y hacer cócteles Molotov, según los fiscales federales, que dicen que fueron detenidos por cargos relacionados con el terrorismo. El viernes, las armas fueron confiscadas de algunos Boogaloo Bois en Denver. En abril, un Boogaloo Boi de Texas fue arrestado después de declarar su intención de cazar y matar a un oficial de policía durante una transmisión en vivo. Más aquí.

4. James Mattis ex secretario de defensa tachó a Trump y su conducta

El primer secretario de defensa del presidente Donald Trump, el general de marina retirado James Mattis, dijo este miércoles en una declaración de 650 palabras a The Atlantic que el presidente está tratando activamente de dividir el país.

Mattis arremetió contra Trump y su amenaza de usar el ejército para patrullar las calles de Estados Unidos, lo que Mattis dijo que podría crear una peligrosa tensión entre los ciudadanos de la nación y las tropas que deben protegerlos.

“No debemos ser distraídos por un pequeño número de infractores de la ley. Las protestas están definidas por decenas de miles de personas de conciencia que insisten en que estamos a la altura de nuestros valores, nuestros valores como personas y nuestros valores como nación”, dijo Mattis refiriéndose a las varias veces que Trump ha catalogado a los manifestantes como criminales.

En su declaración, Mattis, quien renunció en diciembre de 2018 para protestar por la política siria del presidente, respalda a los manifestantes. Más información en CNN.

5. Barack Obama afirmó que las protestas por la muerte de Geoge Floyd reflejan “un cambio de mentalidad inédito” en EEUU

Barack Obama habló en video sobre las protestas por los derechos civiles que se han prolongado durante una semana en los Estados Unidos. A pesar de la tristeza que expresó por la muerte de personas a manos de la policía, el mensaje fue optimista.

“Parte de lo que me ha hecho sentir tan esperanzado es el hecho de que tantos jóvenes han sido galvanizados y activados, motivados y movilizados”, dijo el ex presidente. “Porque históricamente gran parte del progreso que hemos logrado en nuestra sociedad ha sido gracias a los jóvenes.”

El ex presidente se refirió a los episodios de las últimas semanas durante una entrevista transmitida por la página de su fundación. Aseguró que no está de acuerdo con las comparaciones de las protestas actuales con las que surgieron tras el asesinato de Martin Luther King, porque según él, el movimiento actual es “mucho más representativo”.

“Miras estas protestas (de ahora) y ves una muestra mucho más representativa de la diversidad de Estados Unidos en las calles, protestando pacíficamente, que se han sentido llamados a hacer algo. Eso no existía en la década de 1960, esta coalición tan amplia”, subrayó Obama. Más en Infobae.

