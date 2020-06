Rayshard Brooks: el hombre asesinado a tiros por la policía de Atlanta

Rayshard Brooks, un hombre afroamericano de 27 años, fue identificado como la persona asesinada a tiros por la policía de Atlanta después de un encuentro con dos oficiales en un restaurante de Wendy’s. Su muerte a tiros ha provocado nuevas protestas; Las autoridades dicen que Brooks apuntó con un taser a un oficial.

Brooks, que era de Atlanta, Georgia, estaba durmiendo en el auto de Wendy cuando alguien llamó a la policía para quejarse, según la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI). Cuando llegó la policía, hubo una lucha que terminó con Brooks muerto.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 10:30 p.m. 12 de junio. La Oficina de Investigación de Georgia escribió que “ha obtenido un video de vigilancia adicional del restaurante Wendy’s. Los agentes también han revisado videos publicados en redes sociales. Estos nuevos videos indican que durante una lucha física con los oficiales, Brooks obtuvo uno de los Tasers del oficial y comenzó a huir de la escena. Los oficiales persiguieron a Brooks a pie y durante la persecución, Brooks se volvió y apuntó con la Taser al oficial. El oficial disparó su arma y golpeó a Brooks … Un relato anterior de este incidente se basó en la cámara del cuerpo del oficial que fue derribada durante la lucha física, evitando la captura de todo el incidente del tiroteo “. Puede ver ese video y el video ciudadano de la escena más adelante en este artículo.

Unarmed #Black man shot by #Atlanta #Georgia Police Friday night. Witnesses say they don’t know how the police got involved because the man wasn’t doing anything. #BlackLivesMatter #NoJusticeNoPeace #AtlantaProtests pic.twitter.com/biRb4NLIYy

Las protestas han estallado desde el incidente y los líderes, incluido el NAACP, han exigido que el jefe y el alcalde de Atlanta tomen medidas firmes.

Según la estación local de noticias de televisión WMAZ-13, la jefa de policía de Atlanta, Erika Shields, renunció y el alcalde pidió que se despidiera al oficial que disparó su arma.

Según su página de Facebook, Brooks

estaba casado, asistió a la escuela secundaria Forest Park Street High School y, en un momento, realizó una pasantía con los Halcones de Atlanta.

Una mujer que se identificó como la hermana de Brooks creó desde entonces una página de GoFundMe para su funeral.

“Mi hermano fue asesinado por el Departamento de Policía de Atlanta anoche”, escribió. “Él tiene una hija, mi sobrina y no tiene dinero a un lado para su funeral. Solo necesitamos un poco de apoyo con esta sorprendente situación. Por favor”. Sin embargo, la página se eliminó más tarde.

En Facebook, Brooks escribió sobre su hija y compartió fotos con ella. “La niña de papá te amo con todo mi corazón”, escribió con una foto. También compartió fotos con amigos.

El primo de Brooks también habló en un video publicado por WXIA-11:

No sé cómo hacer esto porque yo nunca pensé que iba a tener que hacer esto. Vi esto en Internet … Todo esto aterrizó en la casa de mi primo. Creo que lo más doloroso para mí es despertar y ver ese video. Tengo dos niños pequeños, vieron el video. Pensé que Atlanta era más noble que eso, pensé que éramos más grandes que eso. Solo quiero hacer suficiente ruido para que investiguen la situación.

En Facebook, Brooks escribió cosas como “$$$$$ Ojos en el premio $$$$$”.

Amo a mi familia … Whoop whoop ”, escribió con otra foto.

#BREAKING NEW VIDEO appears to show the man struggle with police before the shooting. Warning: Graphic #atlantariots #Atlanta pic.twitter.com/F2XOGlJIhV

Según un video de 35 segundos tuiteado por Eric Wassserman, hay imágenes del encuentro de Brooks con la policía, y comienza mostrando a Brooks y los oficiales que luchan en el suelo.

En el video, Brooks parece estar endureciendo su brazo izquierdo y se niega a permitir que el oficial frente a él le empuje el brazo detrás de su espalda; un oficial detrás de él parece estar sosteniendo el torso de Brooks.

La pelea en el suelo termina cuando Brooks se para con algo amarillo en su mano derecha que parece ser una pistola eléctrica o taser y uno de los oficiales señala un objeto similar a la pistola eléctrica en Brooks.

Brooks comienza a correr, lejos de los oficiales, pasando la cámara y fuera del marco, mientras que los otros dos oficiales lo persiguen. Se escuchan disparos, pero no hay video en esa cámara que muestre lo que sucedió.

Ahora ha surgido un nuevo video de Wendy’s, que comienza después de que los tres hombres salen del marco del primer video. Puede verse el momento clave en aproximadamente 28:33 minutos en el video.

Ese video muestra a Brooks corriendo antes de que parezca darse la vuelta y un destello proviene del elemento en su mano. Aunque no hay sonido, el oficial más cercano a Brooks parece haber levantado el brazo.

Protests erupt after an officer-involved shooting landed a man (who protestors say is black) in the hospital. @Atlanta_Police say the DUI suspect grappled with the ofcs as they tried arresting him, taking their taser and reportedly using it.

Según un comunicado de prensa de la Oficina de Investigación de Georgia, alguien llamó para quejarse de un hombre que estaba dormido mientras estaba estacionado en el auto de Wendy’s en 125 University Ave. Le pidieron a Brooks que se sometiera a una prueba de sobriedad, que la policía dice que falló:

Después de reprobar la prueba, los oficiales intentaron poner al sujeto masculino bajo custodia. Durante el arresto, el sujeto masculino resistió y se produjo una lucha. El oficial desplegó un Taser. Los testigos informan que durante la lucha el sujeto masculino agarró y estaba en posesión del Taser. También se informó que el sujeto masculino fue baleado por un oficial en la lucha por el Taser.

Brooks fue llevado a un hospital local y murió después de la cirugía, informó el GBI; otro oficial fue tratado por “una lesión sufrida durante el incidente”.

El director de GBI, Vic Reynolds, realizó una conferencia de prensa, durante la cual dijo que cree que se dispararon tres tiros. Agregó: “A medida que obtiene su arma, (Brooks) comienza a apartar su cuerpo de él, supongo que huyo, y es entonces cuando parece que el arma está descargada”.

El Sr. Brooks pudo obtener de uno de los oficiales de Atlanta, su Taser. Ahora hemos visto un video completo del restaurante Wendy’s que muestra a este caballero entrando al cuadro de video corriendo o huyendo de los agentes de policía de Atlanta. Parece que tiene en la mano un Taser, se puede ver al menos a simple vista que eso es lo que parece.

Corre una distancia relativamente corta, parece cinco, seis, siete espacios de estacionamiento, distancia. En ese momento, se da la vuelta, y parece a la vista que apunta el taser al oficial de Atlanta. En ese punto, el oficial de Atlanta se agacha y recupera su arma de su funda y la descarga. Golpea al Sr. Brooks allí en el estacionamiento, y él cae. Esa información ha sido corroborada por un testigo que hemos entrevistado y esa es la información que tenemos en este momento.

No quiero que nadie, en ninguna circunstancia, se apresure a ninguna forma de juicio, es muy fácil hacerlo en estos casos. Nos damos cuenta de que hay una gran cantidad de emoción y pasión involucrados en estos casos y, ciertamente, con la forma en que está el entorno ahora, sin duda ha empeorado. Humildemente, respetuosamente le pediría al público que solo esperara un minuto.

Dijo que Brooks estaba bajo investigación por un presunto DUI. El compromiso con los oficiales de Atlanta “se convirtió en una confrontación física”.

Reynolds también dijo que había aconsejado a los agentes que agilicen la investigación, lo que incluirá mejorar el video. Reynolds dijo que GBI entregará los resultados de su investigación a la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Fulton, donde se tomarán las decisiones finales.

El fiscal de distrito del condado de Fulton, Paul L. Howard, expresó su apoyo a Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y George Floyd, tuiteando el 28 de mayo: “Estas muertes deben detenerse. ¡¡AHORA!!” En una declaración emitida por su oficina sobre la muerte de Brooks, dijo que “ya ha lanzado una investigación intensa e independiente del incidente”.

La oficina solicita que cualquier persona con imágenes y video del incidente proporcione eso a la policía enviando un correo electrónico a Donald.Hannah@fultoncountyga.gov o llamando a la línea de ayuda al 414-612-4903.

“Nuestros pensamientos y nuestras simpatías se extienden a la familia de Rayshard Brooks, ya que no debemos olvidar que esta investigación se centra en la pérdida de vidas”, se lee en el comunicado.

Muchas personas han visto la muerte de Brooks como un emblema de la necesidad de una reforma policial, un tema recientemente sacado a la superficie de la conciencia pública cuando la muerte de George Floyd bajo custodia policial se destacó en un video que muestra al oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin con la rodilla en el cuello de George Floyd al menos siete minutos cuando Floyd dejó de responder.

En Twitter, muchos han exigido saber por qué le dispararon a Brooks mientras parecía huir.

Una persona escribió: “Wow @CityofAtlanta tiene otra que explica que hacer. Por un lado, disparar habría estado justificado si le dispararon durante la lucha. Cuando una persona se escapa, ya no está justificado. #PoliceReformNow #AtlantaShooting #protests “.

Otro dijo: “Se equivocó al resistir el arresto, pero dispararle mientras huía no debería haber sucedido”. Necesitan ver el programa “Policías” … perseguían si corrían “.

Los manifestantes se reunieron y bloquearon las carreteras que conducen a Wendy’s, según los tuits de la reportera de Los Angeles Times Jenny Jarvie y el reportero de Atlanta Journal-Constitution Scott Trubey:

John Wade, a leader of the demonstration here at the Wendy’s on University Avenue, where Rayshard Brooks was killed overnight in an officer-involved shooting:

“This is the new ground zero. Another man was taken right at this spot.”https://t.co/Kv1vwlbkwU pic.twitter.com/l9eT2b7ylT

— Scott Trubey (@FitzTrubey) June 13, 2020