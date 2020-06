Top 5 Últimas Noticias Junio 14 de 2020

El sábado se cierra con otro homicidio en Atlanta de un hombre afroamericano que tiene a la ciudad nuevamente envuelta en protestas multitudinarias. Este nuevo crimen seguramente tendrá eco y conmocionará de nuevo a esta nación que ya lleva 19 días manifestándose para cambiar radicalmente a la sociedad desde el asesinato de George Floyd.

Estos son los detalles: Un agente de policía de Atlanta le disparó a un hombre negro en el parqueadero de un restaurante de comida rápida. El video fue revelado en las horas de la tarde del sábado y ha causado conmoción por el desencadenamiento de la acción que desembocó en otra tragedia y la muerte del sujeto.

Como relata CNN que trae detalles de los hechos, el GBI identificó al sujeto como Rayshard Brooks de 27 años.

El incidente comenzó con una llamada a la policía a las 10:33 pm del viernes por un hombre que dormía en un vehículo estacionado en el camino de entrada del restaurante, causando que otros clientes tuvieran que esquivarlo, indicó el GBI en un comunicado.

La policía le hizo a Brooks una prueba de sobriedad de campo, la cual falló, según el GBI. Se resistió al arresto y luchó con los agentes, aseguró el GBI.

En el video es posible ver, como dice el director del GBI Vic Reynolds, que Brooks está luchando con uno de los agentes y luego sale corriendo con lo que parece ser el taser del policía. “En ese momento, el agente de Atlanta se agacha y recupera el arma de su funda, la descarga, impacta al Sr. Brooks allí en el estacionamiento y cae”, relató Reynolds. Brooks fue llevado a un hospital, donde falleció, según el comunicado.

The GBI is aware that there is video posted on social media captured by witnesses in this incident. We are reviewing the video & the early investigative information in this case. We’ll provide an update as soon as we can.

— GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) June 13, 2020