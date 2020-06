Evento de campaña de Trump en Tulsa ya está congregando una multitud y crecen las críticas al no requerirse mascarillas

El día antes del primer mitin del presidente Donald Trump desde las restricciones nacionales por el COVID-19, las multitudes ya se estaban formando en las afueras del BOK Center donde tendrá lugar la congregación. El evento no comienza hasta el sábado 20 de junio a las 7 PM, hora central (con las puertas abriendo a las 3 PM), pero las multitudes empezaron a alinearse un día completo antes.

La multitud y la Guardia Nacional llego temprano

La gente comenzó a hacer cola temprano para asegurarse de poder encontrar asiento una vez abran las puertas el sábado por la tarde. NBC News informó de una persona que ha estado acampada en las inmediaciones desde el lunes.

Trump también tuiteo una advertencia a “cualquier manifestante, anarquista, agitador, saqueador o malviviente”, asegurándoles que “no serán tratados como lo han sido en Nueva York, Seattle o Minneapolis. ¡Será una escena muy diferente!”.

Any protesters, anarchists, agitators, looters or lowlifes who are going to Oklahoma please understand, you will not be treated like you have been in New York, Seattle, or Minneapolis. It will be a much different scene! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020

En el siguiente vídeo, se puede ver a transeúntes conduciendo por el área del BOK Center y interactuando a gritos con los asistentes en fila.

Some of the first scenes from on the ground at Tulsa Trump Rally. Car drives by with passengers screaming “F*ck Trump” at supporters lined up around the block. pic.twitter.com/W8OVNaGsQG — Savanah Hernandez (@sav_says_) June 20, 2020

La fila para entrar al rally empezó a formarse el viernes, el día antes del evento.

Longest line I’ve ever seen a day ahead of a Trump rally, several blocks downtown are filled with Trump supporters waiting in line for the President’s speech tomorrow #Tulsa #Trump #TulsaRally #TulsaTrumpRally #TrumpRallyTulsa pic.twitter.com/qtKmkdKhvK — Brendan Gutenschwager (@bgutenschwager) June 19, 2020

Estos videos muestran a la multitud en fila acaparando dos cuadras el viernes:

One block of Trump supporters lined up in front of the BOK Center in Tulsa. The line stretched around 2 blocks with some supporters waiting since last Friday. pic.twitter.com/BCLBUoR3Mn — Savanah Hernandez (@sav_says_) June 20, 2020

En el siguiente video, se puede ver a la Guardia Nacional llegando al centro de Tulsa para el mitin de la campaña de Trump.

El BOK Center tiene una capacidad de poco más de 19,000 personas. Al igual que con la mayoría de los mítines de Trump, también podrían haber asientos adicionales en las afueras del centro. Los oficiales han dicho que cualquier desbordamiento será acomodado en el Cox Business Center, informó KJRH.

En el siguiente video, puedes ver a partidarios de Trump abucheando a un reportero de CNN que llegó el día antes del mitin.

Kayleigh McEnany, Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, dijo que no usaría una máscara para el mitin, pero agregó que se le ha hecho la prueba de COVID-19 regularmente, informó Tampa Bay.

Puedes ver el rally en vivo una vez que comience el sábado por la noche.

LIVE: President Trump in Tulsa, OklahomaText TRUMP to 88022 2020-06-19T20:41:59Z

El evento de campaña ya está generando controversia

El evento ya ha estado generando controversia porque no requiere máscaras. Algunos expertos están preocupados que la congregación de tantas personas propague el coronavirus ya que es en el interior y probablemente estará lleno. De hecho, Anthony Fauci y Deborah Birx le habían aconsejado a Trump que no celebrara el mitin, informó The Hill. La campaña de Trump dijo que se les revisará la temperatura y se les dará máscaras y desinfectante de manos a todos los asistentes. Pero usar máscaras será una elección personal.

La Corte Suprema de Oklahoma negó una solicitud para requerir distanciamiento social.

El director ejecutivo del Departamento de Salud del Condado de Tulsa está preocupado por el evento, informó The Daily Best. El Dr. Bruce Dart dijo: “Independientemente de quién sea el anfitrión de este rally, le recomendamos que no asista a grandes eventos. Si quieres mantenerte a salvo, no te vayas”.

El Centro BOK señala sobre el rally:

BOK Center está tomando precauciones adicionales para aumentar los esfuerzos de saneamiento para este evento y otros eventos en el futuro. Se harán cumplir las pruebas de temperatura de los empleados y el equipo de protección personal necesario para los empleados. También estarán disponibles estaciones de desinfectantes de manos adicionales y una mayor limpieza de las zonas de alto contacto. Se les tomara la temperatura a todos los invitados a la entrada y se proporcionarán máscaras.”

Si le echas un vistazo al calendario del BOK Center, verás que todos los demás eventos programados se han cancelado. Se suponía que Smoke & Guns actuaría esta noche y cancelaron. The Black Crowes pospusieron un evento del 23 de junio, Bon Jovi canceló un evento del 26 de junio, Justin Bieber pospuso un evento del 8 de julio, Poison pospuso un evento del 13 de julio, Toby Mac pospuso un evento del 5 de agosto, y más. Pero el evento de Trump sigue en marcha.