¿Qué ver en TV? – Sábado 27 de junio

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Pequeños Gigantes”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “La Voz Kids” y las películas “The Amazing Spider-Man”, “The Magnificient Seven” y “Kickboxer 4: The Aggressor”.

Pequeños Gigantes

Univision sigue retransmitiendo la exitosa competencia infantil “Pequeños Gigantes” a las 7:00 PM, Hora del Este.

En el episodio de esta noche, los pequeños llegan a la semifinal y uno de los tres escuadrones sentenciados será eliminado.

“Pequeños Gigantes” es transmitido a las 7:00 PM, Hora del Este, por Univision.

La Voz Kids

“La Voz Kids”, la competencia infantil conducida por Jorge Bernal y Daisy Fuentes, regresa para cautivar a la audiencia de habla hispana una vez más.

Los televidentes podrán revivir los momentos más emocionante cuando las estrellas musicales y Coaches Prince Royce, Paulina Rubio y Roberto Tapia estén en búsqueda de los mejores vocalistas de la nación entre las edades de siete a 14. El reality musical contará con las electrificantes Audiciones a Ciegas, las emocionantes Batallas y las fascinantes Finales, donde sólo un niño será coronado como el ganador de “La Voz Kids” en la gran final.

“La Voz Kids” es transmitido por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

The Amazing Spider-Man

La película protagonizada por Andrew Garfield y Emma Stone, será transmitida por Telemundo a la 1:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Como la mayoría de los adolescentes de su edad, Peter está intentando descubrir quién es y cómo ha llegado a ser lo que es. En su viaje para atar los cabos de su pasado descubre un secreto que guardaba su padre, un secreto que finalmente dará forma a su destino como Spiderman.”

The Magnificient Seven

La película protagonizada por Denzel Washington, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Los habitantes de Rose Creek, atemorizados bajo el control del industrial Bartholomew Bogue, deciden contratar a siete forajidos para terminar con la amenaza: Sam Chisolm (Denzel Washington), Josh Faraday (Chris Pratt), Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), Jack Home (Vincent D´Onofrio), Billy Rocks (Byung-Hun Lee), Vasquez (Manuel García Rulfo) y Red Harvest (Martin Sensmeier). Sin embargo, pronto se darán cuenta estos siete que están luchando por algo más que el simple dinero. Remake del western homónimo de John Sturges, a su vez remake de ‘Los siete samuráis’ de Akira Kurosawa.”

Kickboxer 4: The Aggressor

La película protagonizada por Sasha Mitchell, será transmitida por Telemundo a las 9:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Tong Po (Kamel Krifa), campeón tailandés de kickboxing, se convierte en capo de la droga de México. David (Sasha Mitchell) se ha casado, pero su mujer Vicky (Deborah Mansy) es secuestrada por Tong Po y David termina en la cárcel por culpa de una trama de su enemigo. Ahora David debe viajar a México para luchar en un torneo y así salvar la vida de su mujer.”

