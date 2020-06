¿Qué ver en TV? – Sábado 13 de junio

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Pequeños Gigantes”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “La Voz Kids” y las películas “Skyfall”, “Strange Magic” y “Jack Reacher”.

Pequeños Gigantes

Univision sigue retransmitiendo la exitosa competencia infantil “Pequeños Gigantes” a las 7:00 PM, Hora del Este.

En el episodio de esta noche, la competencia entra en su recta final y cada prueba será decisiva para los escuadrones.

“Pequeños Gigantes” es transmitido a las 7:00 PM, Hora del Este, por Univision.

La Voz Kids

“La Voz Kids”, la competencia infantil conducida por Jorge Bernal y Daisy Fuentes, regresa para cautivar a la audiencia de habla hispana una vez más.

Los televidentes podrán revivir los momentos más emocionante cuando las estrellas musicales y Coaches Prince Royce, Paulina Rubio y Roberto Tapia estén en búsqueda de los mejores vocalistas de la nación entre las edades de siete a 14. El reality musical contará con las electrificantes Audiciones a Ciegas, las emocionantes Batallas y las fascinantes Finales, donde sólo un niño será coronado como el ganador de “La Voz Kids” en la gran final.

“La Voz Kids” es transmitido por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Skyfall

La película protagonizada por Daniel Craig, será transmitida por Telemundo a la 1:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “La lealtad de James Bond (Daniel Craig), el mejor agente de los servicios secretos británicos, por su superiora M (Judi Dench) se verá puesta a prueba cuando episodios del pasado de ella vuelven para atormentarla. Al mismo tiempo, el MI6 sufre un ataque, y 007 tendrá que localizar y destruir el grave peligro que representa el villano Silva (Javier Bardem). Para conseguirlo contará con la ayuda de la agente Eve (Naomie Harris).”

SKYFALL – Official TrailerDaniel Craig is back as Ian Fleming’s James Bond 007 in Skyfall, the 23rd adventure in the longest-running film franchise of all time. In Skyfall, Bond’s loyalty to M is tested as her past comes back to haunt her. As MI6 comes under attack, 007 must track down and destroy the threat, no matter how personal the cost. Genre: Action / Adventure Cast: Daniel Craig, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Judi Dench Director: Sam Mendes Screenplay By: Neal Purvis, Robert Wade, John Logan Subscribe to Sony Pictures for more great content: http://bit.ly/SonyPicsSubscribe Get tickets now: http://www.skyfall-movie.com Visit the official site at http://www.007.com Like us at http://www.facebook.com/JamesBond007 2012-07-31T13:00:42Z

Strange Magic

La película protagonizada por Alan Cumming, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Musical inspirado en “El Sueño de una Noche de Verano”, de William Shakespeare que incluye canciones populares de los últimos 60 años. Relata la historia de un nutrido grupo de goblins, elfos y hadas que luchan entre sí para conseguir una poción mágica.”

STRANGE MAGIC (2015) Trailer #1 (subtitulado en español)Strange Magic, el nuevo filme animado de Lucasfilm Ltd., es un delirante cuento de hadas musical inspirado en la obra "Sueño de una Noche de Verano" de William Shakespeare. Canciones populares de las pasadas seis décadas ayudan a narrar el relato de un colorido reparto de duendes, elfos, hadas y diablillos y sus hilarantes desventuras iniciadas por una batalla por una poderosa poción. Lucasfilm Animation Singapore e Industrial Light & Magic traen a la vida a un fantástico bosque puesto de cabeza gracias a una animación y efectos visuales de primera clase. Dirigido por Gary Rydstrom (“Toy Story Toons: Vacaciones en Hawaii”, “Lifted”), basado en una historia de George Lucas, “Strange Magic” será estrenado por Touchstone Pictures el 23 de enero de 2015. La versión subtitulada al español de este trailer es una exclusividad de LOS CAMINANTES, gracias a la labor anárquica de traducción de Nano Cortés-Quiroz. Cualquier reconocimiento o reclamo lo recibiremos en su nombre. http://www.facebook.com/CaminantesLimaPeru Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/GLs0/ 2014-11-27T22:06:15Z

Jack Reacher

La película protagonizada por Tom Cruise, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Jack Reacher (Tom Cruise), un antiguo policía militar que vive como un vagabundo y que trabaja por su cuenta, decide investigar el caso de un francotirador que ha sido acusado de matar a cinco personas en un tiroteo. Al ser interrogado, el francotirador exige la presencia de Jack Reacher.”

Jack Reacher Official Trailer #2 (2012) – Tom Cruise Movie HDSubscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Jack Reacher Official Trailer #2 (2012) – Tom Cruise Movie HD Six shots. Five dead. One heartland city thrown into a state of terror. But within hours the cops have it solved: a slam-dunk case. Except for one thing. The accused man says: You got the wrong guy. Then he says: Get Reacher (Tom Cruise) for me. Based on a book in Lee Child's crime series. 2012-10-17T16:59:43Z

