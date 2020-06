Top 5 Últimas Noticias Junio 30 de 2020

La velocidad de propagación del Coronavirus es desconcertante. Treinta y un Estados del país observan un aumento en nuevos casos en comparación con la semana anterior y los expertos aseguran que la situación podría empeorar. Según la actualización más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el país ha registrado casi 2.7 millones de casos confirmados hasta el lunes por la tarde.

Texas registra un preocupante aumento en los contagios diarios. Más de 150 mil casos se han acumulado en los últimos días con 5,500 registros diarios. En Florida se han suspendido actividades de bares y restaurantes por aglomeraciones, las playas han sido cerradas y se mantendrán igual durante el largo fin de semana del 4 de Julio. Miles de contagios diarios hacen de este Estado otro gran foco nacional.

Y en California, donde los contagios también resurgieron de manera alarmante, las autoridades de salud de Los Angeles expresaron en un comunicado que las “Face Mask Excempt Cards” un documento que se ha compartido en redes sociales y que supuestamente exonera a las personas de usar cubrebocas en los lugares públicos es falso. En el comunicado aclararon que sólo los menores de dos años y personas con ciertas condiciones médicas están exoneradas de usarlos. Detalles aquí para no caer en una trampa.

El Dr. Anthony Fauci dijo este domingo a CNN que es poco probable que Estados Unidos desarrolle inmunidad colectiva contra COVID-19, debido a que la vacuna sería en el mejor de los casos un 75% efectiva y hay un gran número de personas que se niegan a tomarla. Por qué se da esta situación?. Detalles abajo.

En temas de inmigración, el futuro del programa DACA aún es incierto a pesar del reciente fallo de la Corte Suprema que permite que los beneficiarios continúen en el país. El presidente Donald Trump, quien desde el inicio de su mandato ha buscado detener el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, anunció que no es el final de la pelea. Aquí verán más detalles.

Cerrando con el tema de actualidad en redes sociales, como resultado de la decisión de varias compañías internacionales para dejar de gastar dinero en publicidad en Facebook durante el mes de Julio, el CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, perdió $7 mil millones de dólares, mientras que las acciones de la red social en el mercado cayeron un 8,32%.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

Con el aumento de cifras en los contagios diarios en varios estados del país, al menos 12 gobiernos tomaron medidas que implican retomar las restricciones para contener el ritmo de la pandemia.

Por un lado, en Miami se ordenó el cierre de playas durante el fin de semana y en otros lugares se prohibió la operación de bares. La decisión fue tomada luego de que Estados Unidos registrará un récord de casos de un solo día con 40.173 infecciones reportadas el viernes.

Los resultados de una encuesta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indicaron que el número total de infecciones podría ser hasta 24 veces mayor de lo informado. Los expertos aseguran que los nuevos contagios se deben a que el país reabrió demasiado rápido. Ver CNN.

Se espera que nos próximos tres meses se realicen ensayos clínicos de tres potenciales vacunas contra el coronavirus. Sin embargo, El Dr. Anthony Fauci dijo que la protección de una vacuna no sería completa sumado al hecho de que miles de estadounidenses dice que se rehusaran a recibirla.

El experto de la Casa Blanca informó que se “conformaría” con una vacuna para covid-19 que tuviera una efectividad del 70% al 75%, pero esto no sería suficiente. “La mejor que hemos hecho es la del sarampión, que tiene una efectividad del 97 al 98 por ciento… Sería maravilloso si llegamos allí. No creo que lo hagamos.”, dijo Fauci.

Según Fauci hay un gran porcentaje de personas que se denominan anticiencia, antiautoridad y antivacuna, lo que podría ser bastante peligroso y obligará a que haya esfuerzo educativo de la vacuna contra el coronavirus que ‘no va a ser fácil’. Más en CNN.

ALERT Images and flyers are circulating online and in Los Angeles County of a "Face Mask Exempt" card. These flyers and cards are NOT from a government agency and are not endorsed by the Department of Justice or any Los Angeles County department. pic.twitter.com/C7kv6VJ2KM

— LA Public Health (@lapublichealth) June 26, 2020