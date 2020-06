Video viral muestra a policías empujando a un anciano de 75 años al piso: 17 millones lo vieron

Un video viral visto más de 17 millones de veces, muestra a unos policías de Buffalo, en Nueva York, empujando a un hombre de 75 años al suelo, y luego caminan junto a él mientras yace tirado, sangrando en la cabeza, en el pavimento.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y el alcalde de Buffalo, emitieron declaraciones sobre la agresión.

“Este incidente es totalmente injustificado y totalmente vergonzoso”, escribió Cuomo. “He hablado con el alcalde de Buffalo @MayorByronBrown y estamos de acuerdo en que los oficiales involucrados deben ser suspendidos de inmediato en espera de una investigación formal. Los oficiales de policía deben hacer cumplir, NO ABUSAR, la ley”.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET — WBFO (@WBFO) June 5, 2020

Asimismo, el alcalde, Byron W. Brown, emitió un comunicado:

“Esta noche, después de un altercado físico entre dos grupos separados de manifestantes que participaron en una manifestación ilegal, más allá del toque de queda, dos policías de Buffalo tumbaron a un hombre de 75 años. La víctima está en condición estable, pero grave en ECMC. El video me molestó profundamente, al igual que al comisionado de la policía de Buffalo, Byron Lockwood”, dijo el mandatario municipal.

“Se dirigió una investigación inmediata sobre el asunto y los dos oficiales fueron suspendidos sin paga. Después de días de protestas pacíficas y varias reuniones entre el liderazgo de la policía, yo y los miembros de la comunidad, el evento de esta noche es desalentador. Espero continuar construyendo sobre el progreso que hemos logrado mientras trabajamos juntos para abordar la injusticia racial y la inequidad en la ciudad de Buffalo. Mis pensamientos están con la víctima esta noche”, agregó al alcalde.

El hombre agredido no ha sido identificado todavía.

Current situation in #Buffalo as police work to enforce the 8 p.m. curfew in Niagara Square. Caution: there is some vulgar language in the video. Tune to @SPECNewsBuffalo for the latest. Video Courtesy: Photojournalist Anthony Nelson pic.twitter.com/nP4AXgQGeR — Katie Gibas (@KatieGibasTV) June 5, 2020

WBFO-TV informó: “Hace aproximadamente una hora, los agentes de policía empujaron a un hombre en la Plaza de Niágara, al suelo, (ADVERTENCIA: Imágenes fuertes)”. La estación compartió este video:

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET — WBFO (@WBFO) June 5, 2020

El video muestra a oficiales con caretas y bastones caminando por la calle en masa. Los oficiales parecen empujar a un hombre con una máscara. Luego cae al suelo, donde yace inmóvil. “Está sangrando por la oreja”, dice alguien, pero los oficiales siguen caminando. Uno de los dos oficiales ha sido identificado porque su etiqueta de nombre es visible en el video: Aaron Torgalski.



El hombre yace inmóvil en el pavimento. Los oficiales toman a otra persona bajo custodia. “Será mejor que consigas una ambulancia para él”, dice una persona. “Tenemos un EMT en escena”, responde un hombre.

Current situation in #Buffalo as police work to enforce the 8 p.m. curfew in Niagara Square. Caution: there is some vulgar language in the video. Tune to @SPECNewsBuffalo for the latest. Video Courtesy: Photojournalist Anthony Nelson pic.twitter.com/nP4AXgQGeR — Katie Gibas (@KatieGibasTV) June 5, 2020

Según WBFO, el incidente ocurrió poco después de que el toque de queda de Buffalo entró en vigencia. “La policía de la ciudad y la policía estatal barrieron el área de la plaza Niágara directamente frente al ayuntamiento, para despejar el área donde estaba terminando una protesta”, informó la estación. La estación dijo que el hombre no estaba identificado pero que tenía 75 años. Fue “empujado por dos oficiales en la línea”.

La estación informó que el hombre estaba en condición grave pero estable en un hospital del área, y la policía de Buffalo dijo: “una quinta persona fue arrestada durante una escaramuza con otros manifestantes y también acusada de conducta desordenada. Durante esa escaramuza que involucró a los manifestantes, una persona resultó herida cuando tropezó y cayó”.

Aquí hay otra vista:

Two Buffalo Police officers shove a man to the ground in front of City Hall (WARNING: GRAPHIC)Video captured by WBFO on June 4, 2020 show two Buffalo police officers shoving a man to the ground during a protest in front of City Hall, causing an injury that left him bleeding from his head. The two officers have been suspended without pay and a full Internal Affairs investigation has been ordered. The man who was shoved was in stabled condition at ECMC in Buffalo as of Thursday night. 2020-06-05T01:24:31Z

La periodista Marlee Tuskes escribió: “Del capitán de BPD Jeff Rinaldo: Asuntos Internos inmediatamente abrió una investigación sobre el incidente, ordenado por el Comisionado de Policía Byron Lockwood. Los médicos de la policía estatal prestaron ayuda. Una fuente me dice que el hombre sufrió una laceración y una posible conmoción cerebral”. Katie Gibas, otra periodista, escribió: “El caballero fue llevado en una ambulancia pero parecía estar alerta”.

Hubo un video algo similar anteriormente en Salt Lake City. Ese inquietante video viral muestra a un oficial de policía en Salt Lake City, Utah, empujando a un anciano con un bastón al suelo. Puedes ver el vídeo aqui:

Ese incidente fue capturado en televisión en vivo.

Team coverage: SWAT responds to protest in Downtown Salt Lake CitySWAT responds to protest in Downtown Salt Lake City 2020-05-31T01:30:01Z

También surgieron una serie de otros videos intensos de ciudades en todo el país a medida que las protestas y disturbios de George Floyd se convirtieron en violencia en algunas áreas.



Por ejemplo, en Chicago hubo una pelea callejera total entre oficiales de policía y manifestantes, según este video.

En Atlanta, un video mostró a un oficial de bicicletas empujando una bicicleta contra una mujer. Los manifestantes arrojaron una bandera estadounidense en un río frente a la Torre Trump en Chicago. En la ciudad de Nueva York, los videos capturaron a dos patrulleros de la policía de Nueva York que atropellaban a los manifestantes.

Esta es la versión original de Heavy.com