[VIDEO]: Policía en Colorado ataca con gas pimienta a asistentes en vigilia para Elijah McClain

En Aurora, Colorado la policía irrumpió en una vigilia pacífica de música de violín para Elijah McClain el domingo, usando gas pimienta contra los asistentes.

La policía de Aurora, Colorado irrumpió en una vigilia pacífica de música de violín para Elijah McClain, de 23 años, que murió después de ser puesto en una llave de estrangulamiento por la policía e inyectado con ketamina por los paramédicos el año pasado.

La muerte de McClain está siendo investigada por el fiscal general del estado, tras el enorme clamor nacional, y la circulación de una petición por Change.org con casi 4 millones de firmas.

Ataviados con equipo antidisturbios, los oficiales dispararon balas de espuma contra los manifestantes, los rociaron con gas pimienta y, en un caso, lanzaron un bote de algún tipo de gas desconocido contra la multitud.



El departamento de la policía fue fuertemente criticado por la demostración de fuerza excesiva, con usuarios de Twitter mostrándose firmemente del lado de los vigilantes, y algunos incluso llamando “espantosa” las acciones de la policía.

Aquí está lo que necesitas saber:

La vigilia, que atrajo violinistas de fama mundial, pretendía ser un tributo pacífico a Elijah McClain, quien tocaba el violín

Violinistas de todo el país llegaron a Aurora para ser parte de la vigilia, informó NBC 9 local.

“Me veo mucho en él. Fácilmente podría haber sido yo en muchas situaciones”, dijo el músico nominado al Grammy, Ashanti Floyd a NBC. “He oído hablar del [incidente] durante mucho tiempo, pero acabo de ver el video hace un par de días. Realmente me hizo pensar en la vida y en lo bendecido que soy”.

La violonchelista de Boulder, Colorado, Joy Adams, dijo a Violist.com que el evento fue una “protesta pacífica, con gente llevando sus violines y violonchelos, para tocar en honor a Elijah McClain”.

“Había niños en la multitud, músicos tocando, gente sosteniendo velas y rosas y sentados en el suelo”.

La vigilia fue precedida por una protesta del Partido por el Socialismo y la Liberación, y después una marcha juvenil con miles de personas, informó el Colorado Sentinel.

La policía llego en atuendo antidisturbios alrededor de las 8:30PM, usando gas pimienta y balas de espuma para dispersar a la multitud; Los violinistas continuaron tocando en medio del caos

Aurora PD breaking up the peaceful violin vigil for the very kid they murdered. #ElijahMclain pic.twitter.com/OP4TlawVk5 — Jessie B (@jessiedesigngal) June 28, 2020

Alrededor de las 8:30 PM, la vigilia con música de violín comenzó con una multitud de personas en gran parte sentadas pacíficamente. Mientras tanto, según tuits del periodista local Marc Sallinger desde la escena, un grupo cercano de manifestantes se enfrentaban a la policía equipada con equipo antidisturbios.

La policía dijo a través de Twitter que algunos manifestantes se habían “armado con piedras y palos” y declararon la protesta como una asamblea ilegal. “Se podría usar gas pimienta”, advirtieron en un tuit posterior.

Numerosos videos mostraron como la policía pronto avanzó en la vigilia con bastones y gas pimienta. Sallinger dijo que el gas pimienta se utilizó en un número de personas en el parque donde se llevó a cabo la vigilia, incluyendo un equipo de camarógrafos.

Police officers use what looks to be pepper spray to clear the area. Lots of people coughing and gasping for air. #9News pic.twitter.com/2XbRdo00pV — Marc Sallinger (@MarcSallinger) June 28, 2020

Durante el enfrentamiento, al menos un violinista continuó tocando, convirtiendo la escena en algo surrealista, Sallinger informó.

En otro video, se puede ver a la policía con equipo antidisturbios avanzando hacia un grupo pequeño de personas y rociando gas pimienta directamente en la cara de uno de ellos, ya que el grupo parece haberse enfrentado a uno de los oficiales que avanzan. La persona cae al suelo, cubriéndose la cabeza, y cuando se levanta, la policía lo rocía de nuevo.

As #Aurora municipal security forces lost patience with how long it was taking to illegally evict us from the #ElijahMcClain violin vigil, they began deploying chemical agents directly into protesters faces and at protesters that were fleeing while attempting to make arrests pic.twitter.com/ElDeu8Q4LD — dula lipa (@dulapalooza) June 28, 2020

Varias personas en el parque alegaron que la policía usaron gases lacrimógenos contra la multitud. En un tuit con respuestas desactivadas la policía de Aurora negó que usó este tipo de arma para dispersar la multitud.

Government entities should not have the ability to disable/limit public feedback. Especially to lie and claim that tear gas wasn’t used against a peace vigil. We see you, Aurora PD. https://t.co/k58I30wVjK pic.twitter.com/vjtrRv2RQv — Charles Darren (@Ezret) June 29, 2020

Sin embargo, varias personas citaron el tuit de la policía e incluyeron un video que mostraba a los oficiales usando un tipo de gas contra la multitud.

La detective Faith Goodrich, una portavoz del Departamento de Policía de Aurora, le dijo el lunes a Heavy (página hermana de Ahora Mismo) que los oficiales usaron botes de humo.

“Contiene humo pero no irritantes”, dijo. “Se utiliza para ayudar a incentivar a los manifestantes a alejarse a una zona segura”.

La vigilia finalmente se trasladó a un estacionamiento cercano, donde la música de violín hizo un inquietante contraste con la violencia del día.

VIOLIN VIGIL FOR ELIJAH MCCLAIN 🤎 here’s a clip of black violinist Lee England Jr and Ashanti Floyd ‘The Mad Violinist’ 🤎 ELIJAH I KNOW YOU ARE SMILING ON US IN HEAVEN pic.twitter.com/QD9aosalBt — Jackie from State Farm (@TUCK__FWITTER) June 28, 2020

La policía finalmente permitió que la vigilia continuara en un estacionamiento adyacente, con unas 1,000 personas restantes, informó el Sentinel. El fotógrafo de Denver, Giles Clasen, dijo en Facebook que Floyd y el violinista Lee England Jr. tocaron mientras un helicóptero de la policía sobrevolaba por el area.

Floyd publicó un video de la vigilia en Facebook, escribiendo: “Gran trabajo Aurora. Te escuchamos y prometemos no quitar el pie del acelerador. Soy Elijah McClain. Todos somos Elijah McClain. Me voy a Atlanta esta noche, pero sólo quería decir gracias por defender a la gente que se parece a mí”.

“Una de las escenas más surrealistas que he visto”, tuiteó Sallinger. “La música es poderosa.”

La policía de Aurora fue fuertemente criticada después de que el video se esparciera por las redes y muchos llamaran la muestra de fuerza una ‘desgracia nacional’

Nope. Police are couching their use of chemical weapons against protesters, a scheme that failed recently by Trump. A fed court recently forbade DPD from using the same chemical weapons.https://t.co/lsL3XMlAIp#ElijahMcClain #JusticeForElijahMcClain#COPolitics #AuroraCO https://t.co/h317x9n5qQ — Sentinel Editor Dave Perry (@EditorDavePerry) June 29, 2020

El editor del Sentinel, Dave Perry, escribió un artículo de opinión el domingo insistiendo en que la policía usaba gas lacrimógeno. Lo llamó un “error cruel y espantoso”.

Según Perry, incluso si los botes lanzados a los manifestantes contenían gas pimienta, es funcional y legalmente, gas lacrimógeno.

“La policía de Aurora le fracasó ayer a la comunidad cuando utilizaron un arma química contra los manifestantes que se comportaban criminalmente, y potencialmente cientos más que no lo hacían”, escribió.

La defensora de la salud Kendall Brown tuiteó: “Qué vergüenza @AuroraPD” y compartió el disgusto de Perry por la distinción de la policía entre el gas pimienta y el gas lacrimógeno.

Imagine deploying painful chemicals into a crowd of people—including CHILDREN—who are peacefully listening to violin music, and thinking that "bUt iT wASn'T tEaR GaS" is an adequate excuse. Shame on you @AuroraPD. — Kendall Brown (@kendallybrown) June 29, 2020

Otro usuario llamó “desgracia nacional” el incidente y dijo que puso en evidencia que nuestros sistemas están “terriblemente rotos”.

This is a national disgrace Aurora. Your PD killed an unarmed black violinist & now have sent riot police to breakup a violin vigil. Systems are terrifyingly broken. #BLM @AuroraEDC — Blue Bark (@showmeblues) June 28, 2020

El lunes, el Departamento de Policía de Aurora le dijo a Heavy que los oficiales no usaron gases lacrimógenos contra los manifestantes y declinó seguir comentando sobre el incidente.

Aquí está la versión original de la historia en Heavy.com.