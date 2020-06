Policía de Nueva York confirma que tres oficiales fueron envenenados en un restaurante Shake Shack de NY

El Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) está investigando un Shake Shack de Nueva York después de que tres oficiales fueran hospitalizados el 15 de junio. El sindicato de la policía de Nueva York tuiteó una declaración diciendo que creen que los batidos fueron envenenados intencionalmente con lejía. Según el comunicado emitido por el sindicato, el incidente ocurrió en el Shake Shack ubicado en el 200 Broadway en Manhattan.

🚨URGENT SAFETY MESSAGE🚨

Tonight, three of our fellow officers were intentionally poisoned by one or more workers at the Shake Shack at 200 Broadway in Manhattan. Fortunately, they were not seriously harmed. Please see the safety alert⤵️ https://t.co/D8Lywivhdu

— Detectives' Endowment Association (@NYCPDDEA) June 16, 2020