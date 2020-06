[VIDEO]: En violación de las pautas del estado, policía de NY arresta repartidor de comidas que solo hacia su trabajo. ¿Qué sucedió?

Un video mostrando a varios miembros del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York arrestando a un repartidor de comida por haber estado en la calle después de entrar en vigencia el toque de queda el jueves por la noche se hizo viral en Twitter. De acuerdo con las directrices implementadas en la ciudad de Nueva York, que emite un toque de queda de 8 PM a 5 AM hasta el 8 de junio, los trabajadores de entrega de alimentos están exentos. Se consideran trabajadores esenciales.

La ciudad de Nueva York publicó un documento oficial el martes, en el que se aclaró cómo los trabajadores esenciales están exentos del toque de queda. Dice: “Los trabajadores que realizan un trabajo esencial están permitidos viajar hacia/desde el trabajo y estar en las calles mientras realizan sus funciones. El trabajo esencial está permitido bajo la guía de la ESDC.”

En el video se puede observar a varios oficiales de la policía esposando al trabajador esencial, mientras que el repartidor trata de defenderse. “¿En serio? ¡Mira! Ni siquiera estoy haciendo nada. Me dice la aplicación que les muestre algo. Me dice que te muestre que no puedes arrestarme. ¿Hablas en serio? ¡¿De verdad?!”

This delivery guy thought he’s an essential worker, police seemed to disagree. The rules issued before the curfew very unclear but according to the state, restaurants, bar & food industry workers are classified as essential. #nycurfew #NYCPolice pic.twitter.com/OyZVuDkPuM

Según información del Departamento de Desarrollo Económico del Estado de Nueva York (funcionando como el Desarrollo del Estado (ESD, por sus siglas en ingles)), actualizada tan recientemente como el 4 de junio, los restaurantes y bares que ofrecen comida para llevar y entrega se enumeran como “Minoristas Esenciales”.

El documento oficial de Nueva York sobre las pautas de toque de queda también detalla explícitamente estas reglas. “¿Pueden los restaurantes y bares que sirven comida hacer entregas durante el toque de queda? Sí. Las entregas de alimentos son esenciales bajo la orientación de la ESDC.”

La mujer que publicó el video, Kirsti Karttunen, tuiteó que filmó el arresto poco después de que comenzara el toque de queda de las 8 PM, “8:25 PM en la 109 W y Central Park West. Desafortunadamente, no hay mucho más que sepa, aparte de que fue arrestado y un oficial se encargó de la bicicleta – que sucedió después, me gustaría mucho saberlo yo misma, también”

NYPD officers arrest an essential worker—his Caviar bag is sitting by his bike, 27 min after curfew at 108 and Central Park West in Manhattan

city and state officials assured essential workers they are exempt

at least three white shirts (commanding officers) are present pic.twitter.com/92aI7UdODU

— peter hess (@PeterNHess) June 5, 2020