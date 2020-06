¿Perro maltratado en manifestaciones está muerto?: piden ayuda a la comunidad

Rumores que andan circulando en redes sociales señalan que un perro de rescate fue asesinado después de ser visto siendo maltratado durante una transmisión de noticias sobre las protestas en Memphis, Tennessee. Sin embargo, un reportero local de Memphis no ha podido verificar que el perro haya sido robado o muerto. Memphis Animal Services también dijo que no pueden verificar si el perro murió o dónde está actualmente. Los funcionarios están alentando a las personas a estar atentas sobre el perrito y a comunicarse con los Servicios para Animales de Memphis con cualquier información.

El perro fue visto en el fondo de una transmisión de noticias ahorcado por el cuello.

Durante una transmisión de noticias desde Memphis, se pudo ver a un manifestante con un perro blanco que tenía una gran mancha negra sobre su ojo. En ciertos momentos durante la transmisión, parecía sostener al perro por el cuello para la cámara.

Memphis, TN.

This is video of the dog before it was killed.

Weeeeeeee’reeeeeeee going to fiiiiiiiiiiind youuuuuuuu 🤫

.#riots #memphis DCProtests #animalcruelty #notpeaceful #protests #DallasProtest #floydgeorge #dogs #dogsoftwitter #dogsofinstagram #ChicagoProtests #animals pic.twitter.com/cDOhM4bhQn

— Lite Pimp (@litepimp) June 3, 2020