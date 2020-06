[VER] Joe y Jim DeMarco: partidarios de Trump recrean la muerte de George Floyd en una protesta

Joe y Jim DeMarco son dos hermanos blancos que participaron en una recreación de la muerte de George Floyd en Franklinville, Nueva Jersey, el domingo por la noche, mientras marchaba una protesta pacífica, según Fox 29 Philadelphia. El incidente fue registrado por muchos de los manifestantes, quienes mostraron su sorpresa y disgusto por la recreación.

Los dos hombres en el video viral fueron identificados el lunes. Los otros hombres y mujeres blancos que se encuentran cerca de ellos frente a un camión con una bandera de Trump aún no han sido identificados.

Menos de un día después de que el video se volviera viral, Joe DeMarco fue suspendido de su trabajo como oficial de correcciones en una instalación de Nueva Jersey a la espera de una investigación completa del incidente. Jim DeMarco trabaja para FedEx y fue despedido el martes, según Newsweek.

Newsweek informó que Jim DeMarco se arrodilló en el cuello de su hermano Joe en el video.

Floyd fue asesinado en mayo cuando el ahora ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, se arrodilló sobre su cuello durante más de ocho minutos. Floyd dijo repetidamente que no podía respirar y llamó a su madre, pero Chauvin no cambió su posición. La muerte de Floyd ha provocado indignación global. Millones de personas en todo el mundo han participado en protestas, marchando en su nombre. Muchos incluso están pidiendo reformas radicales en la capacitación y financiación de la policía.

Esto es lo que necesita saber:

These racists just won’t let up pic.twitter.com/QcsIVt1AZl

El video de arriba muestra a Jim DeMarco mientras recrea la muerte de Floyd, arrodillado sobre el cuello de Joe DeMarco de la misma manera que Chauvin se arrodilló sobre el cuello de Floyd. Las otras personas blancas paradas en la propiedad estaban gritando todo el tiempo a los manifestantes que pasaban.

En un momento, uno de los hermanos dijo: “Esto es lo que sucede, esto es lo que sucede, cumplir con la policía, cumplir con la policía. Está muerto porque no cumplió”.

Aquí hay otro video desde un ángulo diferente:

Trump supporters are disgusting. These Franklinville, NJ Trump supporters mockingly re-enacted the George Floyd murder. This needs to go viral! Who is this man? pic.twitter.com/xOOV2F7yNs

Varios otros hombres y mujeres blancos estaban parados junto a los dos hombres que realizaban la recreación. Tenían un cartel de “TODAS LAS VIDAS IMPORTAN”, así como una pancarta de Trump en la parte trasera de su camioneta.

James Demarco of Franklinville apparently thinks the death of George Floyd was funny enough to mock how he was killed, under a knee.

I wonder how funny his employer @FedEx thinks it is?pic.twitter.com/RAtOXzzsQy

— BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) June 9, 2020