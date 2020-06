Nuevos videos de la muerte de Erik Salgado muestran momentos luego de la balacera policiaca que lo mató

Nuevos videos de la muerte de Erik Salgado muestran los momentos después de que oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en ingles) abrieran fuego contra Salgado y su novia embarazada en un auto que según la policía había sido robado. Salgado, de 23 años, murió en el tiroteo del 6 de junio, y su pareja embarazada perdió a su hijo, según la familia de Salgado.

Las últimas imágenes vienen en forma de varios videoclips publicados por Shane Bauer, un periodista y autor, que los recibió de alguien presente en la escena del tiroteo. Bauer tuiteó los videos en un hilo. Fotogramas de esos videos también han sido compartidos en la cobertura de noticias locales en los últimos día.

Ahora, tanto organizadores como activistas exigen que la policía se responsabilice por el hecho; específicamente, que los oficiales que dispararon unas 40 rondas en contra de Salgado y su pareja sean identificados públicamente, detenidos y llevados ante la justicia.

En los videos, se puede escuchar confusión y conversación, así como los gritos de la mujer embarazada mientras los oficiales le ordenan ponerse de rodillas a punta de pistola. Bauer señaló: “A la 1:09 AM, dos horas después del tiroteo, la mujer embarazada herida todavía [parecía] estar [en la escena]”.

A continuación hay algunas imágenes de vigilancia publicadas por el reportero Henry Lee de KTVU, que muestran el momento en que los policías dispararon contra el coche de Salgado:

UPDATE: Dozens of shots from @CHP_GoldenGate rifles heard in new surveillance video of deadly shooting of Erik Salgado at 96th & Cherry. 3 #CHP officers opened fire after Salgado rammed their vehicles w/stolen Dodge Challenger, per @oaklandpoliceca. His pregnant gf hit by gunfire pic.twitter.com/4qjw7M3BVQ — Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) June 10, 2020

Y aquí están los videos que muestran los momentos luego de que Salgado fue asesinado a tiros, compartido por Bauer.

The video starts just as the last shot is fired. One officer shouts "hands up motherfucker!" They shout for him to turn the car off, but he's dead. 3/ pic.twitter.com/taWu7HbKU8 — Shane Bauer (@shane_bauer) June 10, 2020

En las imágenes anteriores, se puede escuchar a un vecino diciéndole a alguien “agacha los niños”. Momentos más tarde, se puede escuchar una voz diciendo: “¡Manos arriba (improperio)!”

Bauer señala que esta es la voz de un oficial gritándole a Salgado, diciéndole que apague el auto, pero que para entonces Salgado ya estaba muerto.

They take the pregnant woman out of the car and order her at gunpoint to get on her knees as she screams in pain. 4/ pic.twitter.com/Wl4frccPIQ — Shane Bauer (@shane_bauer) June 10, 2020

La pareja de Salgado no ha hablado públicamente sobre lo que pasó, pero Bauer dice que la voz de la mujer en los videos le pertenece a ella. En el siguiente video, se pueden escuchar voces diciendo “¿puedes salir del coche?”, y “sal del coche”, aparentemente a una mujer.

En los videos posteriores, los gritos de una mujer se pueden escuchar de nuevo, con un oficial diciéndole a alguien que le preste auxilio a la mujer. No está claro cuánto tiempo pasó desde que se escucharon los disparos, pero Bauer dice que la pareja embarazada de Salgado estuvo en la escena durante al menos dos horas después.

At 1:09 am, two hours after the shooting, the injured pregnant woman still appears to be there. (The neighbors told me that the voice of the injured sounding woman was her). 6/ pic.twitter.com/1jgQD9hgbk — Shane Bauer (@shane_bauer) June 10, 2020

Después de la noticia de su muerte, los manifestantes salieron a las calles el lunes, a protestar en su ciudad natal en el Este de Oakland. Según reportó KQED, su hermana, Amanda, dijo en la demostración: “Erik era un buen papá, era un buen hermano, era un buen primo, un buen padre. Era un producto de las calles como todos nosotros, un producto de su entorno. Eso no lo hace mala persona. Eso no lo convierte en un criminal”.

Amanda también añadió, según CBS San Francisco, “Quiero que sean sinceros al respecto. Sólo queremos saber por qué le dispararon. ¿Por qué fueron 40 veces? ¿Por qué no probar otros métodos para sacarlo del coche?”

“La ciudad de Oakland se compromete a llevar a cabo una investigación rigurosa y transparente sobre este tiroteo fatal que ocurrió en nuestra ciudad”, dijo el lunes la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf.

Aunque la pareja de Salgado no ha hablado públicamente, se encuentra estable en un hospital cercano informó CBS San Francisco el 8 de junio.

Aquí está la historia original en Heavy.com