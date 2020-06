[VER]: Cámara de Wendy’s muestran momentos finales de Rayshard Brooks

Rayshard Brooks, un hombre afroamericano de 27 años, fue asesinado a tiros por la policía de Atlanta después de un encuentro con dos oficiales que tuvo lugar alrededor de las 10:30 p.m. del viernes 12 de junio; El nuevo video de Wendy’s donde ocurrió el incidente muestra los últimos momentos de Brooks con la policía de Atlanta.

Según la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI), Brooks estaba durmiendo en el auto de Wendy cuando alguien llamó a la policía para quejarse. Cuando llegó la policía, hubo una lucha que terminó con Brooks muerto.

La Oficina de Investigación de Georgia escribió que “ha obtenido un video de vigilancia adicional del restaurante Wendy’s. Los agentes también han revisado videos publicados en redes sociales. Estos nuevos videos indican que durante una lucha física con los oficiales, Brooks obtuvo uno de los Tasers del oficial y comenzó a huir de la escena. Los oficiales persiguieron a Brooks a pie y durante la persecución, Brooks se volvió y apuntó con la Taser al oficial. El oficial disparó su arma e hirió a Brooks … Un relato anterior de este incidente se basó en la cámara del cuerpo del oficial que fue derribada durante la lucha física, evitando la captura de todo el incidente del tiroteo”. Puede ver ese video y el video grabado por un ciudadano de la escena, más adelante en este artículo.

Esto es lo que necesita saber:

Según Buzzfeed, en un video, un testigo dijo que vieron a la policía hablar con Brooks durante 20 minutos antes del tiroteo. “Los vi a todos hablando con él durante 20 minutos”, dijo la persona que grabó. “Desarmado. No violento. ¿No hay nada de malo en cómo se comportó en absoluto, y le disparas Con un arma?

Un video de 35 segundos tuiteado por Eric Wassserman, muestra imágenes del encuentro de Brooks con la policía, y comienza mostrando a Brooks y los oficiales luchando en el suelo.

En el video, Brooks parece estar endureciendo su brazo izquierdo y se niega a permitir que el oficial frente a él empuje su brazo detrás de su espalda; un oficial detrás de él sostiene el torso de Brooks. La pelea en el suelo termina cuando Brooks se para con algo amarillo en su mano derecha que parece ser una pistola eléctrica y uno de los oficiales le apunta con un objeto similar a la pistola eléctrica en Brooks.

Brooks comienza a huir de los oficiales, pasa la cámara y sale del marco, mientras los otros dos oficiales lo persiguen. Recientemente ha surgido un nuevo video que muestra imágenes de Wendy’s donde ocurrió el incidente y que se retoma después de que los tres hombres se quedaron fuera del marco del primer video.

