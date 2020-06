Mujer transgénero negra recibe brutal golpiza en Minneapolis: [VIDEO FUERTE]

Una mujer transgénero negra fue atacada brutalmente a principios de esta semana en Minneapolis, Minnesota, y la golpiza fue captada en video.

Una turba de más de una docena de hombres atacó a Iyanna Dior, de 21 años, en una estación de servicio. Dior fue atacada después de un accidente automovilístico, según Rolling Stone.

En el video, que es bastante gráfico, se ve al grupo de hombres golpeando y pateando a Dior fuera de la tienda de la estación de servicio, mientras la llaman con insultos homofóbicos. Dior no recibió ningún alivio hasta que corrió detrás del mostrador y los empleados salieron en su defensa, separándola de sus atacantes.

Más tarde, Dior publicó un mensaje en Facebook y dijo que sufrió heridas leves después del ataque, incluidos rasguños en la frente, hinchazón en el brazo y golpes e hinchazón en la cara.

La joven trans también publicó un estado después de que el video de su ataque comenzó a circular en las redes sociales y prometió que hablaría sobre lo que sucedió “muy pronto”.

“Solo necesito algo de tiempo para procesar todo lo que está sucediendo. Gracias a todos por comunicarse y asegurarse de que estoy bien”, escribió Dior, en un estado de Facebook, después del incidente.

Aquí está el video del ataque, pero advertimos que es muy fuerte.

Iyanna Dior a black trans woman was beaten yesterday by a crowd of over 30 people over a fender bender. Black men I don’t have it in me to write a long post cishet Black women i don’t have it In me to reprimand you all either. DO BETTER #allblacklivesmatter pic.twitter.com/SmKutbPGbi

— HopeGiselle (@HopeDisguised) June 2, 2020