Ataque brutal de policía a mujer negra embarazada con su rodilla en el cuello: [Video fuerte]

En un hecho que ha generado repudido, ha aparecido otro video de un oficial de policía captado usando fuerza excesiva sobre una mujer negra embarazada durante un arresto.

En el video, que apenas salió a la luz, se observa al ahora ex oficial de policía de Miami Gardens Jordy Yanes Martel, usando lo que muchos argumentan es fuerza brutal, durante un encuentro con Safiya Satchell, ocurrido fuera del Cabaret de Tootsie en enero pasado.

En las imágenes se aprecia como los oficiales están sacando a la joven de su auto y luego del policía Martel se arrodilla en su cuello y usa una pistola eléctrica en su estómago.

Según NBC Miami, Martel se entregó el 25 de junio por cargos de agresión y mala conducta oficial después de que los investigadores dijeran que presentó dos informes con declaraciones falsas sobre lo que sucedió entre él y Satchell esa noche de enero.

“Hoy, el ex oficial de policía de Miami Gardens Jordy Yanes Martel está siendo acusado de dos cargos de mala conducta oficial, delitos graves de tercer grado y cuatro cargos de agresión, que son delitos menores de primer grado”, dijo la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, , según reportó First Coast News.

Martel, de 30 años, fue despedido del Departamento de Policía la semana pasada debido a una denuncia de uso excesivo de la fuerza en marzo, según Forbes.

“Si usted es un oficial que ha roto las pólizas o ha actuado bajo la ley con la creencia de que las vidas de los negros no importan, debería estar mirando por encima del hombro porque las cosas finalmente han llegado a casa para que se haga justicia”, dijo el abogado de Satchell, Jonathan Jordan, durante una conferencia de prensa, según informó el Herald. “Mi cliente merece ser testigo de que se haga justicia en este proceso contra este ex oficial donde tantos otros en su posición no han sido tan afortunados”.

El video de la garesión de Satchell, de 33 años, quien estaba embarazada, fue grabado por una amiga suya que estaba en el asiento del pasajero, a quien los medios de comunicación identificaron como Raheam Staats-Fleming. En enero, la víctima tenía apenas unas pocas semanas de embarazo. Después de que Martel la arrastró hasta el suelo y se arrodilló en su cuello, también usó una pistola paralizante en su estómago, pero no causó que perdiera a su bebé, informó Forbes.



“Como resultado de las acciones de Martel, la Sra. Satchel sufrió abrasiones en el estómago por las puntas, contusiones y abrasiones en los brazos y contusiones en las piernas”, dijo Fernández Rundle, el 25 de junio. “Al presentar hoy estos cargos penales contra el ex oficial de Miami Gardens Jordy Yanes Martel, estamos diciendo que estas acciones son simplemente erróneas”.

El video de Satchell demostró que Martel falsificó su informe de arresto

Mientras Satchell estaba en Tootsie’s el 14 de enero, tuvo una discusión con el gerente, Salem Kamareddine, porque él se negó a reembolsarle el dinero de una comida con la que ella no estaba satisfecha, según el Bradenton Herald. Kamareddine se acercó a Martel, que trabajaba como agente de seguridad mientras estaba fuera de servicio, y le pidió que le hiciera una advertencia para evitar que regresara al club.



Satchell estaba en su SUV Mercedes-Benz preparándose para irse cuando un guardia de seguridad se paró frente a su vehículo para evitar que se fuera. Martel luego se acercó a Satchell y le pidió su identificación y luego le dijo que lo acompañara a su patrulla para que él pudiera emitirle una multa, informó el Bradenton Herald.

Ella le preguntó si podía conducir hasta su patrulla porque no llevaba zapatos y él dijo que no. Luego comenzaron a ir y venir y Martel buscó en su ventana para abrir la puerta de su auto. Satchell trató de detenerlo, pero en su documentación, dijo que ella trató de cerrar la ventana en su mano y lo golpeó.

En un informe policial obtenido por el Local 10, Martel escribió que Satchell “a propósito y maliciosamente … me golpeó en la parte derecha del labio inferior con el puño cerrado … (ella) continuó luchando contra los oficiales pateando y golpeando”. El video que Staats-Fleming presentó a la policía mostró que nada de eso fue cierto e impugnó todo el informe de arresto y dio lugar a cargos contra el despido de Satchell.

Martel había sido oficial del departamento desde octubre de 2018, según Local 10.

Esta es la versión original de Heavy.com