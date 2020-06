Mauricio Ochmann devastado por muerte de Héctor Suárez

View this post on Instagram

Me duele la partida de un hombre, de un maestro que me motivó y me llenó de pasión por esta profesión. Un ser que significa tanto en mi vida, porque la tocó profundamente. Nunca se me va a olvidar que él fue el que me dio mi primera oportunidad. Siempre me validó y me motivó a enfrentar y a disfrutar esta profesión. Mi corazón está con toda su familia. GRACIAS por tanto Hector!!! Vuela genio, vuela guerrero, vuela por todo lo alto. 🖤