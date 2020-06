Marjorie De Sousa vocera de la Comunidad LGBTQ: ¿Dónde, cuándo?

View this post on Instagram

Siempre será un honor compartir con ustedes mis querid@s amig@s de esta hermosa comunidad. Los amo profundamente y doy gracias por tenerlos en mi vida. ❤️❤️❤️❤️ #pride #pridesanfrancisco #marjoriedesousa #música #lamúsicaesvida #unpoquitotuya #proximoDomingo #28junio #50años