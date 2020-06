Manifestantes en Oakland exigen desfinanciar el departamento la policía. ¿Qué significa?

Manifestantes se reunieron frente a la casa de la alcaldesa de Oakland Libby Schaaf ayer como parte de un movimiento dirigido por jóvenes para desfinanciar el Departamento de la Policía de Oakland.

El San Francisco Chronicle informó que una marcha celebrada en la tarde del 10 de junio reunió a personas de todo Oakland para exigir el desfinanciamiento de los departamentos de policía en todo el país, tras la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis mientras estaba bajo custodia policial.

El alcalde de Santa Rosa, Tom Schwedhelm, pidió “cambios rápidos y reflexivos en las políticas policiales” y la creación de un entorno que facilitara un diálogo comunitario saludable en torno a la reforma.

El Chronicle informó que los organizadores de la protesta instaban a Schaaf a “reorientar los fondos policiales hacia la educación y la falta de vivienda”.

Una de las organizadoras, Shaylah Ellis, de 23 años, maestra de la escuela secundaria Skyline en Oakland, dijo que desfinanciar a la policía no significaba que los policías se quedarían sin fondos.

“Siento que otras cosas podrían usar más fondos, en lugar de que la policía tenga casi el 50% del presupuesto (de la ciudad)”, dijo a Chronicle.

Una madre que llevó a sus dos hijos, de 13 y 6 años, a las protestas, Jojo Williams, sugirió colocar el dinero en la comunidad para actividades para los jóvenes.

Los manifestantes se pararon frente a la casa de la alcaldesa en Oakmore Road y encendieron velas y guardaron un minuto de silencio por las víctimas de la brutalidad policial.

La policía del área de la bahía hace un llamado a la paz mientras se intensifican las protestas

Day 13 of Oakland #GeorgeFloyd protest: “We going to Libby’s house!” And “Defund the Police” are the chants as the crowd of several hundred walk to Oakland Mayor Libby’s house to demand defunding. Crowd is in high spirits because of the chants voicing over the music. pic.twitter.com/eLb4PMVYIS — Sarah Belle Lin (@SarahBelleLin) June 11, 2020



https://twitter.com/rayinaction/status/1270914557779697667 …

En medio del creciente clamor para que la policía de Oakland sea desfinanciada, la jefa de policía interina de Oakland, Susan Manheimer, detalló los desafíos y la crisis en aumento que enfrentan sus departamentos y oficiales.

En una carta pública dijo que la policía tuvo que recurrir a la fuerza después de que varias protestas fueran “interrumpidas por la violencia”, informó CBS San Francisco.

Manheimer también dijo en la carta que 200 empresas habían sido saqueadas, se habían reportado 137 incendios y más de 300 personas habían sido arrestadas desde que comenzaron los disturbios.

Según CBS, Schaaf dijo en un comunicado: “Sabemos que la policía de Oakland previene el crimen y el sufrimiento, salva vidas y lleva la resolución y la justicia a aquellos que han sido heridos”.

“Oakland no puede permitirse el lujo de desfinanciar aún más su departamento de policía, ya que ya tenemos los niveles más bajos de personal por delito de cualquier departamento de policía en Estados Unidos”.

Según señaló un informe de Mercury News, Schaaf expresó su apoyo a la policía: “Schaaf no desfinanciaría el departamento de policía como exigen los aproximadamente 3,000 manifestantes, citando las más de 100,000 llamadas de emergencia que los residentes hacen cada año”. El desarrollo, no la desinversión, es necesario, dijo.

Dos hombres, Erik Salgado y Sean Monterrosa, han sido asesinados por la policía desde principios de junio, según las autoridades

Oakland police release update about the fatal CHP officer-involved shooting Saturday night. First statement since the original one saying the incident happened pic.twitter.com/EkOXjo74mZ — Alejandro Serrano (@serrano_alej) June 10, 2020

UPDATE: Dozens of shots from @CHP_GoldenGate rifles heard in new surveillance video of deadly shooting of Erik Salgado at 96th & Cherry. 3 #CHP officers opened fire after Salgado rammed their vehicles w/stolen Dodge Challenger, per @oaklandpoliceca. His pregnant gf hit by gunfire pic.twitter.com/4qjw7M3BVQ — Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) June 10, 2020

Las imágenes de video publicadas esta semana muestran el momento en que los oficiales de la Patrulla de Camino de California (CHP, por sus siglas en ingles) abrieron fuego contra Erik Salgado, quien la policía dice viajaba en un vehículo robado, el 6 de junio, causando su muerte e hiriendo a su pareja embarazada, que también estaba en el coche, y que luego perdió a su bebé, según la familia de Salgado.

The family of Erik Salgado told me that the baby has since died, though I have not been able to confirm that. The California Highway Patrol, Alameda County Sheriff, or the city of Oakland have not released any information about what happened that night. 7/7 — Shane Bauer (@shane_bauer) June 10, 2020

La policía de Oakland publicó una declaración confirmando que habían llevado a cabo una verificación de matrícula de un coche “conduciendo imprudentemente”. Confirmaron que tres “oficiales de CHP descargaron sus armas de fuego en la dirección del conductor del Dodge Hellcat, que también estaba ocupado por una pasajera… Erik Salgado, de 23 años … más tarde sucumbió a sus heridas”.

La policía de Oakland publicó un comunicado el 9 de junio de que estaban investigando el incidente.

El 2 de junio, un oficial de policía de San José le disparó fatalmente a Sean Monterrosa cerca de una farmacia Walgreens en Vallejo, California, dijo la policía de Vallejo.